Островной регион сам будет финансировать СахГУ
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в заседании президиума Государственного совета под руководством Владимира Путина. Главной темой совещания стало повышение роли российских регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Президент заявил, что необходимо создавать конкурентную, привлекательную для молодежи и преподавателей сеть региональных университетов. Для этого нужно снять барьеры, которые мешают регионам и бизнесу участвовать в решении этой задачи.
– Сейчас проблемы образовательных учреждений губернаторам известны, но числятся вузы за федеральным ведомством. И получается, что субъект Федерации может поддержать университет и хочет это сделать, но сразу же утыкается в бюджетное законодательство. Поэтому согласен с предложением предоставить регионам право – при наличии ресурсов – напрямую финансировать программы развития местных вузов независимо от ведомственной подчиненности, – сказал Владимир Путин.
По мнению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, такой подход позволит закрепить талантливую молодежь на островах. Финансирование из областного бюджета даст новую жизнь университету и колледжам СахГУ – педагогическому, политехническому, филиалам в районах.
– Мы вместе с научным сообществом сможем ставить амбициозные задачи, чтобы сделать образование на Сахалине более эффективным и качественным. У нас появятся новые возможности приглашать на работу ученых, приобретать современное учебное оборудование. Сахалинский университет должен обеспечивать ведущие предприятия региона трудовыми ресурсами. Будем прикладывать усилия, чтобы выпускники наших школ оставались на островах, получали в вузе глубокие знания и после устраивались на высокооплачиваемые рабочие места на Сахалине и Курилах, – отметил Валерий Лимаренко.
В Сахалинском госуниверситете образование сегодня получают более 7 тысяч студентов. Работодатели все активнее взаимодействуют с вузом: формируют заказ на нужных им специалистов, согласуют образовательные программы, оценивают качество подготовки и помогают в трудоустройстве.
Не остается без внимания и сфера среднего профобразования. В прошлом году на Сахалине открылся центр опережающей профессиональной подготовки. Здесь в короткие сроки специалисты могут пройти переподготовку, повысить квалификацию, получить новую компетенцию.
Также начал работать межрегиональный центр компетенций по направлению «Сервис и гостеприимство». Образовательная площадка оснащена современным оборудованием по стандартам WorldSkills.
Кстати, в прошлом году в финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы», или WorldSkills Россия сахалинская команда завоевала 6 наград – 2 бронзовых медали и 4 медальона за профессионализм. В рейтинге регионов наша сборная поднялась с 64 места в 2018 году на 32-ое.
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