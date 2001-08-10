После проверки доходов и имущества четыре сахалинских депутата ушли с должностей
Правительство Сахалинской области в соответствии с действующим законодательством продолжает работу по профилактике коррупции в органах власти областного и муниципального уровня.
Сотрудники соответствующего ведомства на регулярной основе проверяют декларации о доходах и имуществе, которые ежегодно представляют государственные служащие правительства островного региона, лица, замещающие муниципальные должности, а также депутаты, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
– Мы анализируем, насколько достоверные и полные сведения содержатся в документах, – рассказал Владислав Вычегжанин, начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Сахалинской области. – При этом выясняем, соблюдают ли проверяемые граждане требования об урегулировании конфликта интересов.
В прошлом году управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений провело 67 проверок. В результате было объявлено 15 замечаний, 2 выговора и вынесено предупреждение.
Кроме того, по итогам изучения деклараций сотрудниками управления три муниципальных депутата из Корсаковского, Южно-Курильского и Долинского районов по решению местных собраний досрочно сложили полномочия. В свою очередь народный избранник из Охи вернул свой мандат, не ожидая решения местного собрания.
В целях предупреждения и исключения нарушений антикоррупционного законодательства соответствующие проверочные мероприятия будут продолжаться на регулярной основе, сообщили в правительстве области.
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