Министерство энергетики заработало в Сахалинской области
В Сахалинской области начало работать министерство энергетики. Ведомство образовано на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации. Его ключевая задача – повысить качество и скорость реализации энергетических проектов в регионе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Сегодня Сахалин и Курилы испытывают немало проблем в энергетической сфере. Среди них – затянувшаяся газификация. Работы в этом направлении выполнены всего на 30%. Это примерно вдвое ниже среднероссийского показателя. Кроме того, из-за обветшалых электрических сетей аварии в энергосистеме острова случаются в 3-5 раз чаще, чем в среднем по стране. Чтобы решить накопившиеся проблемы, было создано новое министерство.
– Нам необходимо вывести безопасность энергосистемы региона на качественно новый уровень, – отметил Герман Тютюков, руководитель ведомства. – Многие действующие сегодня на Сахалине и Курилах электрические сети строились давно, по старым стандартам. Сейчас они не всегда выдерживают ветровые нагрузки, а в ряде случаев не соответствуют требованиям по сейсмике. Разработана программа, которая позволить реконструировать и модернизировать электросети. Предстоит большая работа.
Еще одно направление деятельности нового министерства – внедрение на островах альтернативных источников генерации. В частности, в регионе планируют более широко использовать ветряные электростанции и солнечные панели. Это особенно актуально для Курильских островов. Там планируют задействовать комбинированные системы, в которые наряду с альтернативными войдут традиционные источники энергии, использующие в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ).
Отметим, глава нового министерства Герман Тютюков хорошо знаком с энергетикой области. С 2010 по 2017 он курировал направления реконструкции и модернизации сахалинской энергосистемы, занимая должность директора по ремонтам и реконструкции ПАО «РАО Энергетические системы Востока», принимал участие в разработке программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Имеет техническое и управленческое образование – окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Энергоснабжение» и «Экономика и управление на предприятии – производственный менеджмент», продолжает повышать уровень образования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Герман Викторович – потомственный энергетик. Родился и вырос в Приморском крае. Всю трудовую деятельность посвятил энергетике Дальнего Востока. Прошел трудовой путь от электромонтера до руководителя высшего звена энергосистем Дальневосточного федерального округа. Занимал руководящие должности в Дальневосточных компаниях холдинга «РусГидро» и ПАО «Квадра».
Имеет почетные звания «Заслуженный работник энергосистем Востока» и «Заслуженный энергетик СНГ», награжден медалью Министерства регионального развития «Строитель саммита АТЭС-2012».
Женат, воспитывает трех сыновей.
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