«Единая Россия» хочет, чтобы действие программы маткапитала продлили до 2026 года
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию. Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.
Как сообщили ТИА "Острова" в регионалньом партийном отделении, теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.
Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.
«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Напомним, что 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.
- В нашем регионе за рождение второго ребенка сахалинские семьи получают более 200 тысяч рублей. Это весомое дополнение к федеральному материнскому капиталу, введенному по предложению президента России Владимира Путина, - сказала в комментарии региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Коршунова. - С момента введения регионального материнского капитала в 2011 году его получили более 23 тысяч сахалинских семей. Эти средства они использовали на образование детей, покупку машины, ремонт жилья и оплату медицинских услуг, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Поддержав инициативу Президента о продлении действия федерального материнского капитала до 2026 года, сахалинские парламентарии приняли такое же решение в отношении региональной льготы. В этом депутатов полностью поддержал губернатор области Валерий Игоревич Лимаренко. Считаю, что совместными усилиями федерального центра и регионов эти меры очень существенно помогут молодым семьям, мечтающим о детях, и решению демографического вопроса в целом в стране.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Губернатор Валерий Лимаренко посетил Южно-Курильский район
10:07 Сегодня Социальную аптеку откроют на Шикотане по просьбе местных жителей
- 09:27 Сегодня Сахалинская область заручилась поддержкой в реализации проекта Севморпути
10:15 Сегодня Сахалинские каратисты завоевали четыре бронзы на первенстве Европы
10:36 5 Февраля Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов
16:00 5 Февраля Южно-сахалинские автобусы дезинфицируют после каждого рейса
10:17 6 Февраля Паралимпийцы опробовали склоны сахалинского «Горного воздуха»
12:00 6 Февраля Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 10:36 Сегодня Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
- 11:37 Вчера «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» начнут строить весной
- 14:04 10 Февраля Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:56 10 Февраля С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?