«Единая Россия» хочет, чтобы действие программы маткапитала продлили до 2026 года

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию. Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Как сообщили ТИА "Острова" в регионалньом партийном отделении, теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

«Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Напомним, что 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

- В нашем регионе за рождение второго ребенка сахалинские семьи получают более 200 тысяч рублей. Это весомое дополнение к федеральному материнскому капиталу, введенному по предложению президента России Владимира Путина, - сказала в комментарии региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Коршунова. - С момента введения регионального материнского капитала в 2011 году его получили более 23 тысяч сахалинских семей. Эти средства они использовали на образование детей, покупку машины, ремонт жилья и оплату медицинских услуг, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Поддержав инициативу Президента о продлении действия федерального материнского капитала до 2026 года, сахалинские парламентарии приняли такое же решение в отношении региональной льготы. В этом депутатов полностью поддержал губернатор области Валерий Игоревич Лимаренко. Считаю, что совместными усилиями федерального центра и регионов эти меры очень существенно помогут молодым семьям, мечтающим о детях, и решению демографического вопроса в целом в стране.