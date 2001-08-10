Поправки «Единой России» об использовании маткапитала могут принять 20 февраля

Пакет поправок, серьезно упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, которые «Единая Россия» разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком правительства, могут быть приняты уже 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба областного партийного отделения.

«Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной Думой и принят во втором чтении, а на следующий день – в третьем», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета «ЕР».

Турчак отметил, что многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности, заявленные президентом в послании. «Наша задача — как можно скорее оформить их должным образом, чтобы люди начали получать реальную пользу от президентских инициатив», - подчеркнул Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил - «Единая Россия» сделает все возможное, чтобы материнский капитал выплачивался вовремя и в полном объеме.

Для этого на базе общественных приемных председателя партии необходимо открыть «горячую линию», где партийцы и сотрудники приемных могли бы подробно ответить на все вопросы по обновленной программе. По мнению Турчака, здесь же необходимо развернуть семейные консультационно-правовые центры и оказывать всестороннюю поддержку в оформлении маткапитала.

Еще одна важная задача для партии – добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня, поскольку, по мнению Турчака, ипотека в ее нынешнем виде – «натуральная кабала». «Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего - в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80%», - уверен он.

По словам Турчака, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13%. «Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия», - уверен секретарь Генсовета партии.

«Обратимся с этим вопросом в Центробанк и Правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей - неприемлемо и просто аморально», - резюмировал Турчак.

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

«Мы планируем в ближайшее время, в феврале, организовать тематический прием граждан, на котором жители смогут узнать у специалистов подробную информацию об изменениях в сфере социальной поддержки семей с детьми, - сообщила руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Наталья Захарчук. – Мы регулярно проводим приемы по вопросам получения и приобретения жилья, в январе прошел прием на тему ипотечного кредитования. Такие встречи всегда вызывают живой интерес, вопросы очень актуальные, особенно для молодежи. Уверена, что работа семейного консультационно-правового центра, который откроется в нашей приемной, будет востребована и полезна нашим жителям».

Добавим, что в Сахалинской области действуют жилищные программы, участникам которых компенсируют до 60% стоимости жилья, приобретаемого на первичном рынке. Оставшуюся сумму будущий новосел сегодня может взять в кредит на льготных условиях: в банках выдают «Дальневосточную ипотеку» под 2%, а в Сахалинском ипотечном агентстве ставка составит от 0% для многодетных семей до 7% для семьи с одним ребенком либо одинокого участника программы. Кроме того, после оформления ипотеки в СИА семьи с детьми могут рассчитывать на государственную помощь в погашении от 500 тысяч до 2 млн рублей кредитного долга.