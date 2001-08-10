Завод по производству модульных комплексов появится в Корсакове

Завод по производству модульных комплексов построит группа компаний "ПИК". Инвестиции в проект - около 4,5 миллиардов рублей. Предприятие разместят в Корсакове, в рамках нового индустриального парка.

Такое решение связано с логистикой - на завод морем будут доставлять необходимые материалы, в том числе из Китая и других соседних стран. А готовую продукцию, также морским транспортом, смогут поставлять на экспорт в Хабаровский край, Приморье и в другие регионы Дальнего Востока. Также домокомплекты используют при строительстве опорных пунктов северного морского пути.

В целом завод будет готов производить до 300 000 квадратных метров домокомплектов в год. Только в Южно-Сахалинске, например, он позволит вводить дополнительные 50 000 квадратных метров в год, а в самом Корсакове и других малых городах области - до 15 000 жилых квадратов.