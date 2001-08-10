Жилого комплекса с гостиницей на склоне «Горного воздуха» не будет
Жилого комплекса с гостиницей на склоне «Горного воздуха» не будет. Соответствующее решение было окончательно принято по итогам совещания, которое вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске.
– Совершенно очевидно: не надо строить коттеджные поселки на горнолыжном склоне. На острове Сахалин место еще есть, его надо найти, выделить на конкурентной основе в соответствии с законодательством, а непосредственно на горнолыжной трассе могут быть только объекты, относящиеся к горнолыжному отдыху, к сервису, к размещению людей, которые будут здесь кататься, – заявил вице-премьер Юрий Трутнев.
В пресс-службе правительства Сахалинской области напоминают, что о возможной реализации проекта возведения жилого комплекса с гостиницей на склонах «Горном воздухе» широко стало известно в декабре прошлого года. Общественность проект не приняла. Губернатор Валерий Лимаренко поддержал позицию жителей и направил соответствующее уведомление в «Корпорацию развития Дальнего Востока».
– Мы договорились, что до конца года сделаем проект планировки курорта «Горный воздух» и будут предложены определенные места, где можно построить такой жилой комплекс с гостиницей. Там, где это уместно. Инвесторы не только не уйдут, их будет больше, и будет конкурентная среда. Мы на это рассчитываем, – ответил Валерий Лимаренко на вопрос о возможной потере интереса инвесторов после отказа от реализации проекта.
Общественники, которые ранее неоднократно высказывались против появления нового объекта, поддержали принятые решения.
– Это прекрасное сообщение. Зона, которая окружает «Горный воздух» – это «легкие» Южно-Сахалинска. Они позволяют минимизировать загрязнение окружающей среды, сохранить атмосферу, которая существует, добавить городу кислорода. И если мы эти «легкие» начнем шаг за шагом уничтожать, как же мы будем дышать? Поэтому я полностью поддерживаю решение властей не строить жилой комплекс на склонах областного центра, – отметил профессор Сахалинского государственного университета, доктор биологических наук Валерий Ефанов.
– Считаю закономерным результат в виде четких позиций власти по итогам круглого стола – ни одного дерева на месте предполагаемого жилого городка вырублено не будет, – отметил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Иван Бутаков.
– Я очень рад, что в этом вопросе поставлена точка. Сначала своим решением это сделал губернатор области, а теперь и полномочный представитель Президента в ДФО. Надеюсь, теперь ни у кого не будет сомнений, что решение отменено, – заявил руководитель региональной общественной организации «Наш Сахалин» Роман Веденеев.
– Моя позиция по проекту была однозначной – его реализация губительно сказалась бы на нашем городе. И я признателен губернатору за настойчивость в отстаивании интересов жителей и за реальные действия в пользу сохранения природных ресурсов. Это важно для экологии, это важно для всех нас и наших детей. Решение очень нужное, – добавил председатель сахалинского отделения Русского географического общества, член Общественного совета Южно-Сахалинска Сергей Пономарев.
Кроме того, на совещании губернатора и вице-премьера речь шла о том, чтобы решить вопросы задержки по текущим объектам в рамках ТОР «Горный воздух». Все замечания Юрий Трутнев поручил устранить к 1 мая этого года.
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