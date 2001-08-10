В течение двух лет в Сахалинской области планируется построить 243 капитальных объекта

Совещание, посвященное социально-экономическому развитию Сахалинской области, состоялось сегодня в областном центре. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Сегодня разработаны 15 масштабных инвестиционных проектов развития Сахалинской области. Острова должны стать крупным логистическим центром с современными портами и развитой сетью аэродромов. Планируется развернуть медицинский и цифровой кластеры, модернизировать энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство, создать индустриальные парки для нефтегазового, строительного и агропромышленного комплексов.

– Между российскими регионами и странами АТР сейчас идёт конкурентная борьба. Поэтому мы создаём такие условия, при которых инвесторам было бы выгодно вкладывать деньги в Сахалинскую область. Особую роль в развитии региональной экономики играют технопарки. Работа над созданием одного из них уже идёт в Южно-Сахалинске. Его резидентами станут около 40 компаний, которые будут оказывать услуги нефтегазовым предприятиям, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сразу несколько центров развития бизнеса расположат в Корсаковском районе. Там создадут домостроительный комбинат, где будут производить до 300 тысяч квадратных метров модульных конструкций ежегодно. Также в муниципалитете появится логистический технопарк, в рамках которого получат развитие контейнерные перевозки – это важно в связи с планами региональных властей по «развороту» Северного морского пути.

– Надеюсь, что из планов вся эта работа превратится в конкретные дела и это несомненно скажется на развитии Сахалина, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Почему мы проводим это совещание – у руководства субъекта и правительства Российской Федерации должно быть одинаковое понимание, на чём мы хотим концентрировать усилия, на каких направлениях. Только тогда мы сможем быть эффективными. Сегодня такие направления определены – строительство, логистика, туризм, рыбная отрасль. Как мне представляется, они определены в регионе компетентно. Также отдельно мы обсудили проекты в области добычи углеводородного сырья. По уровню проработки каждого направления есть ощущение, что может получиться.

Юрий Трутнев добавил, что у Сахалина есть все возможности, чтобы улучшить экономические показатели и стать для инвесторов еще более привлекательным регионом. Для этого можно использовать уже существующие меры поддержки и преференциальные режимы. Сегодня Правительством РФ разработан целый ряд инструментов поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, механизмы выравнивания энергетических тарифов, программа «Дальневосточный гектар». Недавно начала работу программа «Дальневосточная ипотека».

В своем докладе Валерий Лимаренко подчеркнул, что Президент Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке института семьи. В частности, эта тема прозвучала на недавней встрече с представителями органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также общественниками по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации.

В свою очередь сахалинские власти считают, что тема семьи, а значит и социальной сферы так же важна, как и экономическая. Сегодня для семей с детьми на Сахалине и Курилах действует более 50 мер социальной поддержки. Среди них – региональный маткапитал, единовременная выплата при рождении первенца, единовременные и ежемесячные выплаты студенческим семьям.

По поручению главы региона на островах увеличивают объемы строительства жилья. В 2019 году было введено 332 тысячи «квадратов». Это на 10,6% больше планируемых результатов. А уже в этом году областные власти намерены сдать 430 тысяч квадратных метров. В дальнейшем будут вводить по 500 тысяч ежегодно, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

В течение двух лет в области на федеральные и региональные средства планируется построить 243 капитальных объекта. Это больницы, школы, поликлиники, стадионы дома культуры, котельные и дороги. Для этого будет выделен почти 91 миллиард рублей бюджетных средств, в том числе будет предоставлено финансирование в рамках «единой субсидии» (4,9 млрд рублей).

А социальный кредит от Сахалинского ипотечного агентства – со средней ставкой 3,9% – делает жилье для островитян более доступным. Кроме того, молодые семьи и пользователи «дальневосточных гектаров» могут получить льготные займы под 2% годовых в рамках программы «Дальневосточная ипотека». В этом году планируется выдать около 2 тысяч кредитов. Уже сейчас средства на покупку жилья по «Дальневосточной ипотеке» получили 202 человека, выдан почти 1 миллиард рублей.

Обсуждались вопросы демографии, в том числе привлечение в регион квалифицированных специалистов. В Сахалинской области стартовала программа «Биржа труда». Она объединяет в себя три направления. Создано специальное региональное агентство по рекрутингу специалистов. Запущена программа подготовки и переподготовки персонала в образовательных учреждениях области. Работает единая информационная система по прогнозированию трудовых ресурсов.