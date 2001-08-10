В Холмском районе партийцы провели мониторинг состояния памятников и захоронений советских воинов.

В рамках партийного проекта «Историческая память», в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Холмском районе проведен мониторинг состояния памятников и захоронений советских воинов. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. На территории района, где в августе 1945 года шли освободительные бои против японских милитаристов, находятся четыре братские могилы, сообщила координатор партийного проекта «Историческая память» Нина Котельникова.

45 советских воинов, павших при освобождении Холмска (Маока), похоронены в городском Сквере Героев. Братская могила 24 советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина в боях 22-23 августа 1945 г., расположена на Холмском перевале. Братская могила советских воинов - Бориса Николайчука, Владимира Волкова и Анатолия Симанова, погибших в боях при освобождении станции Экинохато 21 августа 1945г., находится на станции Николайчук. Красноармеец Петр Силищев и еще четыре неизвестных солдата похоронены в братской могиле в с. Пятиречье.

- Все эти объекты культурного и исторического наследия созданы в 1945-1957 годах. Соответственно, со временем возникает необходимость в их реставрации и благоустройстве прилегающей к ним территории. Оценка состояния памятников и захоронений даст возможность ускорить вопрос о финансировании работ по приведению их в порядок к юбилейной дате, - отметила Нина Котельникова.

Напомним, ранее в рамках партийного проекта «Историческая память» при поддержке холмских единороссов и молодогвардейцев были обустроены памятные места в с. Чехов и Яблочное. В частности, провели благоустройство территории у дома культуры, где установлена Доска почета с фотографиями заслуженных жителей села Чехов – участниками войны, а в Яблочном обустроена площадка со «Звездой Победы», ставшая местом для проведения мемориальных митингов и других общественных мероприятий.