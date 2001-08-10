Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2020
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16:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

В Холмском районе партийцы провели мониторинг состояния памятников и захоронений советских воинов.

В рамках партийного проекта «Историческая память», в преддверии  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Холмском районе проведен мониторинг состояния памятников и захоронений советских воинов. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. На территории района, где в августе 1945 года шли освободительные бои против японских милитаристов, находятся четыре братские могилы, сообщила координатор партийного проекта «Историческая память» Нина Котельникова.

45 советских воинов, павших при освобождении Холмска (Маока),  похоронены в городском Сквере Героев. Братская могила 24 советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина в боях 22-23 августа 1945 г., расположена на  Холмском перевале.  Братская могила советских воинов - Бориса Николайчука, Владимира Волкова и Анатолия Симанова, погибших в боях при освобождении станции Экинохато 21 августа 1945г., находится на станции Николайчук. Красноармеец Петр Силищев и еще четыре неизвестных солдата похоронены в братской могиле в с. Пятиречье.

- Все эти объекты культурного и исторического наследия созданы в 1945-1957 годах. Соответственно, со временем возникает необходимость в их реставрации и благоустройстве прилегающей к ним территории.  Оценка состояния памятников и захоронений даст возможность ускорить вопрос о финансировании работ по  приведению их в порядок к юбилейной дате, -  отметила Нина Котельникова.

Напомним, ранее в рамках партийного проекта «Историческая память»   при  поддержке холмских единороссов и молодогвардейцев были обустроены памятные места в с. Чехов и Яблочное. В частности,  провели  благоустройство территории у дома культуры, где установлена Доска почета с фотографиями заслуженных жителей села Чехов  – участниками войны, а   в Яблочном обустроена площадка со «Звездой Победы», ставшая местом для проведения мемориальных митингов  и других общественных мероприятий.

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