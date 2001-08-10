«Семейные приемные» откроются в Сахалинской области 26-28 февраля. Об этом ТИА "Острова" рассказали в Партии. Для жителей организуют подробные консультации по новым мерам социальной поддержки, жилищным вопросам, ипотечному кредитованию и т.д.

«Семейные приемные» откроются 26-28 февраля в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Южно-Сахалинске, а также в районах области. Островные семьи смогут получить подробные консультации по вопросам социальной поддержки, обеспечения жильем, ипотечного кредитования, здравоохранения, образования и т.д.

- Прежде всего, тематические приемы проводятся с целью информирования жителей о новых мерах социальной поддержки семей с детьми, предложенных Президентом России в Послании Федеральному собранию, - сообщила руководитель региональной приемной Наталья Захарчук. – Например, введение материнского капитала при рождении первенца, увеличение размера маткапитала при появлении второго ребенка, обеспечение школьников горячим питанием. Многие из озвученных Президентом предложений для нашей области не в новинку, мы давно и успешно их реализуем.

В рамках «семейных приемных» с жителями встретятся министр социальной защиты региона Елена Касьянова, министр здравоохранения Владимир Ющук, уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Любовь Устиновская, вице-мэр Южно-Сахалинска по социальным вопросам Елена Федорова. Также на вопросы жителей ответят специалисты различных ведомств: департаментов образования, продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска, городского управления жилищной политики, Сахалинского ипотечного агентства.

- Секретарям местных исполнительных комитетов «Единой России» и руководителям местных общественных приемных Дмитрия Медведева в районах мы рекомендовали также провести в эти дни тематические приемы граждан, - отметила Наталья Захарчук. – Возможно, будут организованы заседания круглых столов с участием многодетных и малообеспеченных семей, с родителями детей-инвалидов. Такая практика у нас уже есть, обсуждения в рамках круглых столов помогают выявить актуальные вопросы, по которым в дальнейшем могут быть проведены тематические приемы.

Сахалинцев проинформируют об открытии «семейных приемных» в том числе через родительские группы в мессенджерах. Участниками встреч могут стать все желающие, предварительно записываться не нужно.

- Будем ежедневно подводить итоги приемов, смотреть, какие вопросы можно решить уже сейчас, а какие проблемы требуют рассмотрения на региональном или федеральном уровнях. Информация и наши предложения представим региональному исполкому партии и президиуму Генсовета «Единой России», - подчеркнула Наталья Захарчук.

В Южно-Сахалинске «семейная приемная» будет работать 26, 27 и 28 февраля с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Коммунистический пр., 70. Тел. для справок (4242) 500-090.