«Единая Россия» единогласно поддержала поправки об использовании маткапитала. Закон принят

Государственная Дума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об использовании материнского (семейного) капитала. За него проголосовали 397 депутатов, в том числе документ единогласно поддержала фракция «Единой России». Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что главным автором этого законопроекта стал Президент России Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала. «Этот закон решает много вопросов в интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить это решение, которого ждут граждане. Так нам надо работать и впредь, решая социальные проблемы, – на это нас ориентирует Президент России», – заявил он.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что поправки также предполагают сокращение процедур и времени по сбору документов для маткапитала.

«Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья», – пояснила парламентарий.

Она уточнила, что на региональной неделе депутатов Госдумы единороссы совместно с партийными приемными проведут разъяснительную работу с населением по предстоящим нововведениям материнского капитала.

«У нас открыта сеть «семейных» приемных в рамках в том числе партпроекта «Крепкая семья», куда приходят родители детей проконсультироваться по различным вопросам. И мы будем разъяснять новые положения принимаемого сегодня в третьем чтении федерального закона», – отметила Окунева.

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект, которые касаются использования материнского капитала. Они подготовлены в результате договоренности между Правительством, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Предлагаемые изменения разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию.

- Внесенные «Единой Россией» поправки в законопроект о материнском капитале очень существенны для решения демографической проблемы. Радует и та оперативность, с которой эти социально значимые коррективы были утверждены, что говорит о единстве подхода партии «Единая Россия», законодательной, исполнительной власти к вопросу приумножения населения в России, - прокомментировал секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - В Сахалинской области к федеральным материнским капиталам за рождение детей с этого года островная семья получит помощь и из регионального бюджета: при рождении первого ребенка - 150 тысяч рублей, при рождении второго ребенка - 250 тысяч рублей.

Напомним, что поправки «Единой России» продлили программу материнского капитала до конца 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.