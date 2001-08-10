В Тымовском районе организуют производство из древесины CLT-панелей

Инвестиционные планы Валерий Лимаренко озвучил в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе–РФ». Беседа состоялась в рамках Дней Сахалинской области, которые сейчас проходят в верхней палате российского парламента.

Губернатор отметил, что островной регион обладает большим потенциалом для развития в таких отраслях как рыбодобывающий, строительный, транспортный, лесной, энергетический комплексы, а также сфера IT технологий и туризма, в том числе, медицинского.

– Диверсификация экономики – это очень важная составляющая. Мы сегодня строим индустриальный парк. В ближайшие несколько лет мы создадим более тысячи новых рабочих мест в высокоинтеллектуальной сфере, в частности, для нефтегазовых проектов и их обслуживания. Наши дети будут учиться в университетах, возвращаться на Сахалин, чтобы работать на высокооплачиваемых рабочих местах, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор рассказал, что в области началось формирование медицинского кластера, благодаря которому на острова планируется привлечь специалистов ведущих клиник России и Азии. Передовая структура объединит множество направлений – от диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ранней онкологической помощи до реабилитации, санаторного направления. Медицинский кластер нацелен на обслуживание в первую очередь жителей области. Также его услугами смогут воспользоваться гости из других регионов и из-за рубежа.

В планах региональных властей в Корсаковском районе на юге Сахалина возвести индустриальный парк для строительной отрасли. Еще один проект – индустриальный парк лесопереработки. Он будет находиться в центральной части Сахалина на территории Тымовского района. Речь идет о производстве из древесины CLT-панелей.

В инвестиционном портфеле и проект по созданию логистического центра водных биологических ресурсов предполагает организацию единого логистического центра с мощностями по приемке, обработке и хранению биологических ресурсов, добытых в дальневосточных морях и других районах Мирового океана.

Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, полностью ознакомиться с интервью можно на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе–РФ» по ссылке.