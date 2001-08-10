В Тымовском районе организуют производство из древесины CLT-панелей
Инвестиционные планы Валерий Лимаренко озвучил в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе–РФ». Беседа состоялась в рамках Дней Сахалинской области, которые сейчас проходят в верхней палате российского парламента.
Губернатор отметил, что островной регион обладает большим потенциалом для развития в таких отраслях как рыбодобывающий, строительный, транспортный, лесной, энергетический комплексы, а также сфера IT технологий и туризма, в том числе, медицинского.
– Диверсификация экономики – это очень важная составляющая. Мы сегодня строим индустриальный парк. В ближайшие несколько лет мы создадим более тысячи новых рабочих мест в высокоинтеллектуальной сфере, в частности, для нефтегазовых проектов и их обслуживания. Наши дети будут учиться в университетах, возвращаться на Сахалин, чтобы работать на высокооплачиваемых рабочих местах, – отметил Валерий Лимаренко.
Губернатор рассказал, что в области началось формирование медицинского кластера, благодаря которому на острова планируется привлечь специалистов ведущих клиник России и Азии. Передовая структура объединит множество направлений – от диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ранней онкологической помощи до реабилитации, санаторного направления. Медицинский кластер нацелен на обслуживание в первую очередь жителей области. Также его услугами смогут воспользоваться гости из других регионов и из-за рубежа.
В планах региональных властей в Корсаковском районе на юге Сахалина возвести индустриальный парк для строительной отрасли. Еще один проект – индустриальный парк лесопереработки. Он будет находиться в центральной части Сахалина на территории Тымовского района. Речь идет о производстве из древесины CLT-панелей.
В инвестиционном портфеле и проект по созданию логистического центра водных биологических ресурсов предполагает организацию единого логистического центра с мощностями по приемке, обработке и хранению биологических ресурсов, добытых в дальневосточных морях и других районах Мирового океана.
Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, полностью ознакомиться с интервью можно на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе–РФ» по ссылке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
09:32 20 Февраля Три долгожителя Поронайска отметили юбилей на этой неделе
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
15:24 21 Февраля Циклон накроет Сахалин на выходных
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?