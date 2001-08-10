Жилищный вопрос стал самым популярным в первый день работы «семейной приемной» в Южно-Сахалинске

«Семейная приемная» открылась 26 февраля в здании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этм ТИА "Острова" рассказали в Партии. 26-28 февраля с 10:00 до 16:00 здесь проходят тематические приемы по вопросу «Послание Президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми». Среди таких мер, например, введение материнского капитала при рождении первенца и повышение размера выплаты при появлении на свет второго ребенка.

Однако круг вопросов, которые затронули посетители «семейной приемной», был гораздо шире. Жители спрашивали не только о социальной поддержке, но и обращались за консультацией по проблемам дошкольного и общего образования, здравоохранения. Но самым актуальным остается жилищный вопрос – с ним на прием пришли многодетные родители, бюджетники, мамы-одиночки и даже будущие мамы.

Все посетители получили подробные ответы от специалистов различных ведомств: городского управления жилищной политики, департаментов образования и социальной политики администрации Южно-Сахалинска, Сахалинского ипотечного агентства, регионального отделения Пенсионного фонда России и других. Некоторых жителей пригласили на приемы в профильные ведомства для индивидуальных консультаций. Например, маму восьми детей, которая переехала с семьей на Сахалин два года назад и сейчас вынуждена снимать квартиру в Корсакове.

- Большинство вопросов было связано с участием в жилищной программе: каковы условия участия, какие документы необходимо представить, какой может быть сумма выплаты. Интересовались ипотекой под 2% в коммерческих банках и условиями кредитования в Сахалинском ипотечном агентстве, - рассказал заместитель начальника управления жилищной политики Южно-Сахалинска Владимир Щетинин. – Несомненно, такие встречи нужны, на них люди могут быстро получить всю необходимую информацию, как говорится, из первых рук. Отмечу, что информацию об участии в программе также можно узнать на личном приеме в управлении жилищной политики и на сайте ведомства.

27 и 28 февраля «семейная приемная» открыта по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70 с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Справки по телефону 8(4242) 500-090.