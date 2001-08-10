Перспективы развития Сахалинской области обсудили в Совете Федерации

В Москве на Днях Сахалинской области в Совете Федерации состоялась рабочая встреча и председателя верхней палаты российского парламента и губернатора островного региона, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

Как отметила Валентина Матвиенко, Дни субъектов в Совете Федерации дают хорошую возможность представить регион, рассказать о положительных моментах и заручиться поддержкой федеральных властей в решении проблемных вопросов.

– Сахалинская область – одна из важнейший территорий России, в том числе с геополитической точки зрения. Возможности и потенциал у региона огромны. К сожалению, они пока используются не в полной мере. Необходимо уделить внимание энергетике, дорогам, газификации, качественному жилью и другим приоритетам. Мы понимаем необходимость подключиться. В постановлении Совета Федерации будут отражены все проблемы, предложения, обращения руководства региона, и мы постараемся вместе их реализовать, – сказала Валентина Матвиенко.

На встрече губернатор Сахалинской области озвучил основные направления, в которых требуется поддержка федерального центра. На Сахалине и Курилах около 10 процентов жилого фонда с высокой степенью износа. Только треть островных дорог имеют асфальтовое покрытие. Из-за устаревшего электросетевого комплекса случается около 2 тысяч аварий каждый год. Необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру – модернизировать сахалинские порты, построить современную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Южно-Сахалинска.

– Сегодня у нас сохраняются проблемы с транспортной доступностью, низкий уровень развития инженерной и энергетической инфраструктур, большой объем аварийного и ветхого жилья, высокие показатели смертности от онкологических заболеваний. Назрела острая необходимость решить все эти проблемы. Причем в ближайшие пять лет, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Перспективы развития островного региона председатель Совфеда и губернатор обсудили во время осмотра экспозиции Сахалинской области. Валентину Матвиенко заинтересовал стенд, где представлены стратегические инвестиционные проекты. В регионе за пять лет планируется создать индустриальные парки для нефтегазовой и строительной отраслей, инновационно-технологический кластер, логистический технопарк.