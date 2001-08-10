Перспективы развития Сахалинской области обсудили в Совете Федерации
В Москве на Днях Сахалинской области в Совете Федерации состоялась рабочая встреча и председателя верхней палаты российского парламента и губернатора островного региона, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Как отметила Валентина Матвиенко, Дни субъектов в Совете Федерации дают хорошую возможность представить регион, рассказать о положительных моментах и заручиться поддержкой федеральных властей в решении проблемных вопросов.
– Сахалинская область – одна из важнейший территорий России, в том числе с геополитической точки зрения. Возможности и потенциал у региона огромны. К сожалению, они пока используются не в полной мере. Необходимо уделить внимание энергетике, дорогам, газификации, качественному жилью и другим приоритетам. Мы понимаем необходимость подключиться. В постановлении Совета Федерации будут отражены все проблемы, предложения, обращения руководства региона, и мы постараемся вместе их реализовать, – сказала Валентина Матвиенко.
На встрече губернатор Сахалинской области озвучил основные направления, в которых требуется поддержка федерального центра. На Сахалине и Курилах около 10 процентов жилого фонда с высокой степенью износа. Только треть островных дорог имеют асфальтовое покрытие. Из-за устаревшего электросетевого комплекса случается около 2 тысяч аварий каждый год. Необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру – модернизировать сахалинские порты, построить современную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Южно-Сахалинска.
– Сегодня у нас сохраняются проблемы с транспортной доступностью, низкий уровень развития инженерной и энергетической инфраструктур, большой объем аварийного и ветхого жилья, высокие показатели смертности от онкологических заболеваний. Назрела острая необходимость решить все эти проблемы. Причем в ближайшие пять лет, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Перспективы развития островного региона председатель Совфеда и губернатор обсудили во время осмотра экспозиции Сахалинской области. Валентину Матвиенко заинтересовал стенд, где представлены стратегические инвестиционные проекты. В регионе за пять лет планируется создать индустриальные парки для нефтегазовой и строительной отраслей, инновационно-технологический кластер, логистический технопарк.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня Трасса Южно-Сахалинск – Оха скоро станет федеральной
- 10:12 Сегодня Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
- 10:42 Сегодня Сахалинские железнодорожники проводят занятия по безопасности для водителей автобусов
11:02 Сегодня Чемпионат России по парагорнолыжному спорту завершается на Сахалине
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
15:24 21 Февраля Циклон накроет Сахалин на выходных
- 17:12 21 Февраля Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики
- 11:56 21 Февраля «Семейные приемные» откроются в Сахалинской области 26-28 февраля
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?