Трасса Южно-Сахалинск – Оха скоро станет федеральной

Центральным мероприятием Дней Сахалинской области в Совете Федерации стал «Час субъекта». Сенаторы поддержали предложения сахалинских властей, касающиеся ликвидации аварийного жилфонда, развития транспортного, энергетического, рыбопромышленного комплексов, развития Курильских островов.

В своем выступлении губернатор отметил, что регион имеет особое геостратегическое значение. Она близко расположена к динамично развивающимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, обладает значительным ресурсным потенциалом. По объему валового регионального продукта на душу населения островная область занимает пятое место в России и первое – в ДФО.

– При этом сохраняется множество проблем. Тысячи сахалинцев и курильчан каждый год выезжают за высокотехнологичной медицинской помощью в другие регионы и страны. Поэтому мы начали реализовывать проект по созданию на Сахалине международного медицинского кластера. Обращаемся к Совету с просьбой поддержать эту инициативу, – сказал Валерий Лимаренко.

Также губернатор затронул тему развития Курильских островов. Сегодня необходимы новые земельные участки для строительства жилья и социальных объектов. Для этого министерству природных ресурсов и экологии нужно внести изменения в положение о государственном природном заказнике федерального значения «Малые Курилы».

Развитие рыбной отрасли также сдерживают существующие ограничения в законодательстве, которые не позволяют в полной мере использовать потенциал прибрежной зоны. Лососевая путина длится только 2-3 месяца, в остальное время рыбопромысловые участки простаивают. Руководство островного региона предлагает внести изменения в федеральное законодательство, чтобы получить возможность развивать аквакультуру, выращивать морской гребешок и другие виды биоресурсов.

Ряд предложений к сенаторам коснулся повышения транспортной доступности островного региона. Сахалинские власти рассчитывают получить федеральное финансирование на строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. С помощью Росморречфлота планируется модернизировать Корсаковский порт. Также предлагается в ближайшие месяцы завершить официальную процедуру передачи трассы Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность.

Особого внимания требует сахалинский электросетевой комплекс, который сегодня изношен более чем на 80%. Еще один важный вопрос – ликвидация ветхого и аварийного жилфонда. В решении этих проблем сахалинские власти заручились поддержкой на выделение финансирования из российской казны.

Валентина Матвиенко, подводя итог, отметила, что высокие экономические показатели Сахалинской области – основа для успешного преодоления социальных проблем.

– Демографическая ситуация на Сахалине, как и во многих российских регионах, пока остается непростой. Здесь одной из продуктивных мер может стать обеспечение доступным жильем. Самым активным образом нужно решать и ситуацию с аварийным жильем, износом электросетевого комплекса и систем водоснабжения. Эту работу надо организовать с учетом того, что Сахалинская область является одним из наиболее сейсмоопасных регионов страны, – отметила глава верхней палаты российского парламента.

По итогам заседания, Совет Федерации принял за основу проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Сахалинского области».

Как напоминают в пресс-службе правительства региона, Дни Сахалинской области в Совете Федерации проходили 25 и 26 февраля. Такие мероприятия позволяют на федеральном уровне лоббировать решение проблемных для жителей островного региона вопросов.