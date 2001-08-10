Общественники и представители Администрации обсудили актуальные вопросы жизни района

Очередное заседание Общественного совета прошло в Администрации Поронайского городского округа. В ходе него был рассмотрен ряд актуальных вопросов. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации района.

С информацией о работе городского транспорта выступила директор Финансово-экономического департамента мэрии Ирина Заикина. Она сообщила, что в муниципальном образовании перевозки пассажиров осуществляются по 3 городским и 5 пригородным автобусным маршрутам. Шесть дней в неделю на улицы выходят 9 единиц подвижного состава. В 2017 году автотранспортным предприятиям района было передано в аренду 7 новых автобусов. В 2021 году планируется выделение субсидии на приобретение еще двух новых транспортных средств для перевозки пассажиров. За последнее время в связи с обращениями жителей и в целях повышения качества работы общественного транспорта была проведена следующая работа: увеличено количество рейсов в вечернее время по маршруту №5 «Порт-Зверосовхоз», в маршрутную сеть рейса «Поронайск-Гастелло» включена остановка по улице Гагарина, был изменен выход автобуса из села Гастелло на более ранее время, а в летний период в связи с дачным сезоном введен дополнительный рейс «Поронайск-Малиновка» с заходом в село Леонидово. Кроме того, по просьбе жителей в этом году в дачный сезон планируется ввести дополнительные рейсы автобуса «Поронайск-Гастелло» по воскресеньям, а также запустить новый кольцевой маршрут в Поронайске, который будет курсировать по улицам Гагарина, Победы, Колхозная и 40 лет ВЛКСМ. Введение маршрута позволит учащимся школы №7, проживающим в новостройках микрорайона «Цемзавод», добираться до своей школы. Новый маршрут планируется запустить в конце второго квартала 2020 года после проведения всех необходимых процедур.

Об организации системы очистки выбросов на муниципальных котельных доложил главный инженер МУП «ПКК-1» Андрей Шенцов. Как отметил представитель коммунальной компании, на всех котельных округа очистка выбросов осуществляется с применением механических золоуловителей - циклонов. Циклоны обеспечивают уровень котельных выбросов до нормативных показателей. Наличие очистных систем – один из основных критериев при получении паспорта готовности муниципального образования к отопительному сезону. Вместе с тем, городской округ уверенными шагами идет к газификации. В настоящий момент разработана проектно-сметная документация по газификации Поронайска, получено положительное заключение Госэкспертизы на строительство газовой котельной №4, разработана документация на строительство газовой котельной №1. Участники заседания сошлись во мнении, что переход котельных на голубое топливо значительно улучшит экологическую обстановку.

Еще один вопрос, который совместно рассмотрели представители Администрации и общественности, стало освещение городских улиц. О планах по освещению Поронайска и сельских населенных пунктов рассказала начальник отдела ЖКХ Марина Кокина. В 2020 году на обустройство уличного освещения будет направлено около 6 миллионов рублей. На эти средства запланировано освещение улиц Луговая, Колхозная, переулка Советского в Поронайске, участков улиц в пгт Вахрушев и селе Леонидово. В завершении, общественники отметили, что большинство улиц районного центра довольно хорошо освещены. В сельских населенных пунктах к проблеме освещения активно подключились сами жители. Во многих селах района уличные светильники устанавливаются в рамках проекта по развитию инициативного бюджетирования «Поддержка местных инициатив».