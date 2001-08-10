Осенью газораспределительная станция должна появиться в Тымовском районе

Ввести газораспределительную станцию в Тымовском районе должны осенью 2020 года. Оборудование для ГРС уже отгружено, в конце марта ожидают поставку на Сахалин. Такая информация прозвучала на выездном совещании ПАО «Газпром», которое провели губернатор Валерий Лимаренко и зампредседателя правления транснациональной энергетической компании Виталий Маркелов.

Глава островного региона подчеркнул: газификация Сахалинской области должна завершиться до 2025 года. К этому времени сетевым газом обеспечат 80% жителей, а 20% – сжиженным и компримированным.

Отметим, сегодня областное правительство и энергетическая корпорация приступили к разработке новой программы газификации островов на 2021-2025 годы. Подписать ее планируют на Петербургском международном газовом форуме. Он пройдет в октябре 2020 года.

- С 2016 года на Сахалине построили 253 км распределительных сетей. 156 промышленных потребителей перевели на природное топливо. Более 5,5 тысяч домовладений обеспечили возможностью подключиться к газу.

Задачи на 2020 год – ввести ГРС в Тымовском и актуализировать генеральную схему газоснабжения и газификации Сахалинской области, с учетом 100% подключения, - подчеркнули в правительстве региона.

Кроме того, островные власти уделяют особое внимание автономной газификации с использованием сжиженного и компримированного газа. Производство малотоннажного СПГ на Сахалине планируют нарастить до 80-110 тысяч тонн в год. СПГ будет поступать жилые дома, а также обеспечивать работу котельных и электростанций, карьерной техники, морского и автомобильного транспорта. Кроме того, Сахалинская область готова поставлять сжиженный природный газ в Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Магаданскую область.

Как отметил член правления «Газпромf» Сергей Меньшиков, проект «Сахалин-3» имеет ключевое значение для реализации Восточной газовой программы. В 2014 году ввели в эксплуатацию Киринское газоконденсатное месторождение на северо-восточном шельфе Сахалина.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства островного региона, сегодня объемы добычи природного газа составляют около 4,5 млн кубических метров в сутки. С выходом на проектный уровень эти показатели вырастут до 15,9 млн кубометров. Природный газ поставляет в системы газопроводов Сахалина, Хабаровска, Владивостока.