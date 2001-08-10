Сергей Надсадин вошел в тройку лидеров среди мэров дальневосточных городов медиарейтинга

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин по данным рейтинга компании «Медиалогия» за февраль текущего года вошел в тройку первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации города.

Сергей Надсадин по числу упоминаний в СМИ и социальных сетях уступил лишь главе Владивостока Олегу Гуменюку и мэру Биробиджана Александру Головатому.

Стоит отметить, что рейтинг построен на основе базы системы «Медиалогия», включающей данные 54 тысяч СМИ и 900 млн аккаунтов социальных сетей. Всего в рейтинге «Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ» представлено 22 персоны: https://www.mlg.ru/ratings/vlast/mayors/dfo/7225.