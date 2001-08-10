«Яндекс» поможет снизить аварийность на дорогах Сахалина

Региональные власти договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов с транснациональной компанией «Яндекс». Подписи под соглашением поставили губернатор Валерий Лимаренко и директор по стратегическим направлениям IT-компании Алексей Федотов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, среди направлений взаимодействия – повышение безопасности дорожного движения, совместные социальные инициативы и экологические проекты, внедрение информационно-коммуникационных технологий.

– Важно, что сервисы «Яндекса» направлены на улучшение качества жизни людей. У нас подготовлена «дорожная карта» по реализации проектов. Некоторые уже идут, о некоторых мы сообщим в ближайшие дни, – отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Некоторые сервисы направлены на реализацию в Сахалинской области проекта «Умный город». Например, технологии Яндекс предупреждают водителей о соблюдении скоростного режима, недопустимости резких манёвров и следят за вниманием автомобилистов. Всё это способствуют снижению аварийности на дорогах.

Образовательные проекты Яндекс.Лицей, Яндекс.Учебник, Яндекс. Практикум предоставляют бесплатные курсы программирования для учащихся 8 и 9 классов, задания по математике, русскому языку, музыке и информатике. К проекту подключено более миллиона школьников и десятки тысяч учителей. Ресурсы помогут получить новую специальность тем, чьи профессии потеряли актуальность.

Яндекс.Карты, которыми пользуются миллионы россиян, дают доступ к информации о любых учреждениях в регионе, будь то поликлиника, музей или кафе, с указанием режима работы. Пользоваться всем этим может каждый обладатель смартфона.

– Сегодня сервисы Яндекс на Сахалине представлены не так широко, но у нас большой набор, и мы хотим его распространить в вашем регионе. Будем развивать и социальные сервисы, и экологические, – сообщил директор по стратегическим направлениям компании «Яндекс» Алексей Федотов. – Мы детально проработаем перевод на метан автомобилей Яндекс.Такси. Вся эта работа настроена на то, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и приятной. Наша компания заинтересована в развитии отечественной экономики и поэтому готова делиться своим опытом. Особенно приятно, когда власти региона в этом заинтересованы. С Сахалином именно такой случай.