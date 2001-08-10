Холмские партийцы вручили памятный кубок золотым юбилярам

Холмчане Петр Максимович и Фаина Федоровна Козловские отметили 50-летие совместной жизни. С этой знаменательной датой их поздравили представители администрации Холмского городского округа, отдела ЗАГС Холмского района, помощник депутата Сахалинской областной Думы Игоря Осипенко Нина Ушакова и исполнительный секретарь Холмского местного отделения Партии Ирина Киселева. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

В юбилейный для супругов день, спустя полвека, они снова пришли в зал торжественных регистраций отдела ЗАГС, чтобы в окружении родных, друзей и гостей вновь принести друг другу клятву супружеской верности и оглянуться на прошедшие годы – прекрасные и неповторимые годы любви, тепла и бесконечного счастья.

Их брак был зарегистрирован в 1970 году в городе Невельске, где и познакомились молодые курсант и учительница. Сегодня они уже – ветераны. Фаина Федоровна – педагогического труда, а Петр Максимович – рыбной промышленности. Супруги Козловские вырастили и достойно воспитали троих детей, их династию продолжают четверо внуков. Обе дочери получили высшее педагогическое образование, а сын и старший внук пошли по стопам главы семьи – их работа непосредственно связана с морем.

Как рассказала Фаина Федоровна, в день свадьбы на ней было скромное платьице, и все 50 лет она мечтала увидеть себя в свадебном наряде. И спустя полвека мечта сбылась, а благодарные дети в день юбилея преподнесли родителям в дар золотые кольца.

- Своим наглядным примером вы реализовываете партийный проект «Крепкая семья» и подаете бесценный пример для всех нас, - сказала супругам Ирина Киселева и взяла обещание с «молодоженов», что они пригласят на свой изумрудный юбилей.

Специально для таких счастливых случаев местное отделение Партии учредило памятный кубок «Ветеранам семейной жизни», который и был торжественно вручен юбилярам.