Больше 100 сахалинских студентов поучатвуют в учениях по профилактике коронавируса
На Сахалине пройдут учения по профилактике коронавируса. В тренировке, которая состоится завтра, примут участие специалисты регионального минздрава, Роспотребнадзора, волонтеры-медики, работники аэропорта Южно-Сахалинска, а также сотрудники островных экстренных служб. Такая информация прозвучала сегодня на расширенном заседании санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области. Совещание провёл губернатор Валерий Лимаренко.
– Перед нами стоит главная задача – обеспечить безопасность сахалинцев и курильчан. Чтобы решить ее максимально эффективно, нужно постоянно практиковаться. Благодаря этому мы будем понимать необходимый объём медикаментов и оборудования, а наши специалисты смогут слаженно справляться с возможными вызовами, – заявил Валерий Лимаренко. – Каждое действие участников тренировки необходимо довести до автоматизма, поэтому учения будем проводить на регулярной основе, пока угроза проникновения и распространения коронавируса полностью не исчезнет.
По легенде предстоящих учений пассажиров, прибывающих на остров с признаками опасной инфекции, обследуют, окажут им первую помощь и при необходимости поместят на карантин. Также специалисты проверят, насколько подготовлены помещения аэровокзала к таким ситуациям.
В качестве условных пассажиров выступят студенты-волонтеры Сахалинского медицинского колледжа. С их помощью островные врачи отработают порядок действий в том числе при тяжелых случаях заболевания с признаками дыхательной недостаточности. Всего в тренировке поучаствуют более 100 человек.
Напомним, на прошлом экстренном заседании КЧС Сахалинской области было предложено ограничить регулярное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса с 5 марта. Соответствующее обращение направили в Правительство Российской Федерации.
Кроме того, для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организуют карантинные мероприятия. Так, например, жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Проследят за состоянием их здоровья сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.
А иностранные граждане будут размещены на указанный срок в стационарных карантинных пунктах. Для этого определены лечебные учреждения, созданы необходимые условия, организовано медицинское наблюдение и налажено взаимодействие с новосибирской лабораторией, которая проверяет анализы на предмет заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Также сотрудники областного минздрава проверяют пассажиров самолетов и морского транспорта, которые следуют на Сахалин из стран Юго-Восточной Азии. Для этого используются тепловизоры – у каждого человека специалисты замеряют температуру, проводят осмотр на предмет сопутствующих симптомов.
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