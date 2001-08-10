Еще две памятные акции в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне региональное отделение Партии запускает в Сахалинской области. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Спектр юбилейных мероприятий будет расширен через участие в общефедеральных мероприятиях. Об этом шла речь на очередном заседании Президиума Регионального политсовета под руководством Секретаря регионального отделения Партии Андрея Хапочкина.

В рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины» «Единая Россия» проводит акцию для старшеклассников «Юные герои Великой Победы». А по инициативе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации объявлен конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне». Мероприятия, направленные на привлечение детей и подростков к изучению и сохранению героической истории народов России, будут осуществлены Партией во взаимодействии с министерством образования и министерством культуры и архивного дела области.

- Мы выросли на книгах о Вале Котике, Марате Казее, Зине Портновой, хотелось бы, чтобы и нынешние дети знали о подвигах своих сверстников, которые воевали и погибали за Родину наравне со взрослыми. А для конкурса сочинений о своей семье в годы Великой Отечественной войны дети займутся историческими исследованиями, лучше узнают свою родословную. Поэтому мы считаем важным, чтобы сахалинские школьники высказались на заданные этими акциями темы, - отметил Андрей Хапочкин.

Координировать проведение акции «Юные герои Великой Победы» будет депутат областной Думы, куратор проекта «Культура малой Родины» Александр Болотников, конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне» - его коллега Артем Круглик.

Напомним, ранее по предложению «Единой России» среди учащихся сахалинских детских художественных школ и школ искусств был объявлен конкурс рисунков «Вечный подвиг». А в конкурсе на лучшую эмблему (логотип), посвященную 75-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, могут принять участие жители и гости Сахалинской области. Традиционной инициативой «Единой России» уже несколько является организация и проведение "Диктанта Победы", в этом году он пройдет 24 апреля.