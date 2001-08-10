Выделять лесные земли для рыболовецких станов предложили сахалинские депутаты
Сегодня на заседании депутаты областной думы единогласно поддержали обращение регионального парламента в Госдуму о внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части использования лесов для осуществления рыболовства.
Как подчеркнул заместитель председателя комитета по экономическому развитию Юрий Выголов, это обращение подготовлено по результатам парламентских слушаний на тему "О правоприменении новых положений законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей". Парламентские слушания прошли в Сахалинской областной думе 27 ноября 2019 года, и в них, кроме депутатов, приняли участие представители регионального правительства, органов местного самоуправления, научного сообщества, коммерческих и других организаций рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, Хабаровского края и Магаданской области.
Во время слушаний отмечалось, что рыбохозяйственный комплекс, являясь основой экономики островного региона после нефтегазовой отрасли, демонстрирует положительную динамику развития. Однако уже долгое время сохраняется ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли и требующих решения на законодательном уровне. В частности, это отсутствие в лесном законодательстве норм, регламентирующих порядок использования земель лесного фонда для размещения временных объектов, необходимых при рыбопромысловой деятельности.
Как сообщили ТИА "Острова" пресс-служба регионального парламента, практика показывает, что рыбодобывающие организации, получившие отказ на предоставление в аренду таких лесных участков, вынуждены незаконно размещать в прибрежной лесной зоне рыболовецкие станы. В то же время органы прокуратуры применяют к ним меры реагирования, вплоть до исковых заявлений в суд.
Для решения этой проблемы по итогам проведенного еще в 2015 году в Хабаровске совещания о реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Дальнем Востоке были даны поручения министерствам природы, сельского хозяйства, Росрыболовству, минвостокразвития. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Дальневосточных регионов они должны были внести в правительство предложения о поправках в Лесной кодекс. Однако до настоящего времени ситуация не изменилась.
- Сахалинская областная дума поддерживает мнение участников парламентских слушаний и предлагает депутатам Госдумы внести поправки в Лесной кодекс и установить нормы, регламентирующие использование лесных участков для размещения временных объектов при осуществлении рыболовства, - подчеркнул Юрий Выголов. – Проект Обращения одобрен профильным комитетом.
Депутаты единогласно проголосовали за текст Обращения в Госдуму.
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