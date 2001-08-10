Инициированный «Единой Россией» закон о «народном бюджете» принят в первом чтении
Законопроект «Единой России» об инициативном или, как его уже называют «народном бюджетировании», принят коллегами в Госдуме в первом чтении. Он позволит вовлекать все больше людей в процесс принятия важных решений на региональном или муниципальном уровнях – от благоустройства парков до ремонта сельских ДК. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести правовой механизм, который гарантированно позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», - уверен Турчак.
Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов. «Мы уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Но чтобы закон реально работал и не был формальным, я попрошу Совет руководителей фракций «Единой России» обсудить его в регионах, проанализировать лучшие практики и подготовить максимально проработанные предложения ко второму чтению в Госдуме», - заключил Турчак.
Законопроект направлен на исполнение Послания Президента и Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Об этом "Острова" сообщили в Партии. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Важная часть законопроекта –гарантия того, что инициативы граждан были обнародованы, поэтому обязательным условием является их опубличивание и размещение в сети «Интернет» и других средствах доставки информации.
Напомним, 3 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Ранее в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления Турчак сообщил Президенту России Владимиру Путину о том, что партия вместе с Правительством готовы внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Глава государства поддержал инициативу.
- Принятый документ узаконил практику инициативного бюджетирования, которая себя хорошо показала как механизм повышения общественной активности граждан. Люди непосредственно вовлекаются в процесс формирования бюджета, - отметил секретарь местного отделения Партии, мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук. - В Сахалинской области с 2018 года реализуется программа инициативного бюджетирования «Развитие территорий», и углегорцы в ней активно участвуют. В 2018 году по этой программе победил проект по строительству станции биологической очистки сточных вод в селе Бошняково, в 2019-м – проект по обустройству Аллеи памяти в Шахтёрске. На реализацию одного проектного предложения из областной казны выделяется до 100 млн рублей. В настоящее время мы проводим встречи с жителями населенных пунктов, каждого - как бы он ни был мал, чтобы собрать идеи для проектов инициативного бюджетирования. Приглашаем делиться предложениями и через соцсети. В Шахтерске жители поддержали идею строительства городского стадиона, в Лесогорске и Бошняково высказались за реконструкцию улично-дорожной сети. Радует неравнодушие углегорцев, желание быть сопричастным к повышению уровня комфорта своего города и села.
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