Заключительная встреча по вопросам инициативного бюджетирования пройдет в Южно-Сахалинске

Заключительная встреча для отбора проектов в рамках инициативного бюджетирования пройдет в Южно-Сахалинске. Она состоится в среду, 11 марта, в актовом зале школы № 22. На мероприятии ждут жителей территорий, расположенных юго-восточнее пересечения проспектов Мира и Победы, включая жилой квартал Весточка. Начало в 18:30.

В пресс-службе администрации города напоминают, что на собраниях выбирают общественно значимые проекты в сфере капитального строительства. Лучшие идеи могут получить 100 миллионов рублей на реализацию. Общая сумма, которую область направит на эти цели, составит миллиард рублей, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

- В рамках встреч, которые состоялись на прошлой неделе, уже определены два проекта для общегородского голосования. Второго марта южносахалинцы единогласно проголосовали за проект строительства спортивно-досугового комплекса в 20-м микрорайоне на пересечении улиц Крайней и Физкультурной. На следующий день жители выбрали проект строительства многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной. Еще два проекта, которые 20 марта будут представлены делегатами на городском этапе, станут известны сегодня и завтра, - отметил директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев.

Добавим, идеи по строительству и реконструкции общественной инфраструктуры горожане могут также присылать на электронную почту: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru, a.batalova@yuzhno-sakh.ru.