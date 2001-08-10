«Единая Россия» проконтролирует процесс ликвидации несанкционированных свалок в регионе
На рабочем совещании во главе с Секретарем регионального отделения Партии, председателем областной Думы Андреем Хапочкиным принято решение о начале мероприятий по партийному контролю за ликвидацией несанкционированных свалок.
С 15 марта в рамках партийного проекта «Чистая страна» (координатор – заместитель председателя областной Думы Александр Ивашов) активисты Партии и «Молодой Гвардии» начнут мониторинг по определению мест таких свалок на территории Сахалинской области и последующему информированию министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды для принятия мер в отношении виновников - как физических, так и юридических лиц. Отмечается, что во многих случаях речь идет о свалках строительного мусора, которые недобросовестные застройщики устраивают в том числе и в природоохранных зонах. Планируется также проверка договорной документации строительных компаний на предмет соблюдения требований экологического законодательства.
- Партийный проект «Чистая страна» ставит своей задачей ликвидацию всех несанкционированных свалок. Мы понимаем масштаб экологических проблем, которые накапливались годами, и соответственно, решать их надо сообща - органам власти, контролирующим структурам, депутатам и общественникам. Результат будет эффективнее, если участие в экологическом оздоровлении области будет принимать население, - сказал Андрей Хапочкин.
Напомним, что в Региональном исполкоме Партии открыта горячая телефонная линия, по которой любой житель Сахалинской области может сообщить о несанкционированных свалках. Напоминаем номер телефона, по которому можно обратиться с информацией, - 89248816828.
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