Решение о внесении поправок в Конституцию будет принято 22 апреля
Работа над поправками в Конституцию завершена. Финальный текст утвержден в Совете Федерации. Закончено голосование в законодательных собраниях почти по всей стране. Но пока все это – только на бумаге. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе. Об этом в комментарии ER.RU заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Он напомнил, что Президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах. «Свой вклад внесла и «Единая Россия» - и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме», - сказал Турчак.
Он отметил, что предложенные поправки носят прежде всего социальный характер. «Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий – вносит значимые изменения в баланс властей», - пояснил секретарь Генсовета партии.
Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения для всей страны. «И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе - абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди», - заключил он.
Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. За принятие документа в третьем, окончательном чтении 11 марта проголосовали депутаты Госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане России примут окончательное решение по поправкам в Основной закон страны.
Большинство поправок касается социальной сферы. В частности, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики и Правительство наделяется полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.
Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.
Поправки в Конституцию расшифровывают понятие “социальное государство” и гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Отдельно документ предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждаются.
Также Основной закон фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.
Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО. Они смогут участвовать в выработке и проведении государственной политики.
Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства – таким же, как флаг, гимн или столица. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.
Помимо этого, в Основном документе предлагается закрепить суверенитет страны: правовой и территориальный. Утверждается недопустимость отчуждения территории и любых действий и призывов, направленных на это.
Всего проект закона о поправке в Конституцию включает предложения по изменению 22 ее глав.
- Закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» вобрал в себя самые актуальные социальные и государственно-политические идеи, отразившие перемены в нашей стране с момента принятия Конституции в 1993 году, - подчеркнул Секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Считаю очень важным шагом то, что в конечном итоге судьбу поправок в Основной закон будет решать население России на Всероссийском референдуме 22 апреля. До этой даты важно как можно шире провести работу по информированию сахалинцев и курильчан о содержании предложенных изменений в Конституцию и привлечению к участию в голосовании.
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