Влияние коронавируса на туристический рынок обсудили в Ростуризме. Совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти состоялось в Москве. Участие в обсуждении вопросов, связанных с влиянием на туристическую сферу коронавируса, приняли и представители Сахалинской области.

– Сегодня в сложной ситуации оказались не только регионы России, но и весь международный туристический рынок, – рассказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталия Пахолкова. – По итогу мероприятий в Москве в самое ближайшее время мы подготовим информацию о том, какие шаги и меры будут предприняты в течение весеннего и летнего периодов 2020 года. Материалы представим на расширенном совещании с участием сахалинского турбизнеса, которое состоится 20 марта.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Ростуризм разработал ряд рекомендаций. Туристов просят не посещать следующие страны: Китай, Италию, Иран, Республику Корея. Введены временные ограничения на пассажирские авиаперевозкииз России в Германию (кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена), Испанию (кроме Мадрида и Барселоны), Францию (кроме Парижа). С 16 марта будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами Евросоюза, с Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

По решению мэрии Москвы, граждане, прибывшие из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании должны самоизолироваться на 14 дней со дня возвращения в Россию (не ходить на работу и учебу, минимизировать посещение общественных мест).

Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» запустили горячую линию по вопросам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавируса. Контактные телефоны: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 – с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.

Обновленную информацию можно отслеживать на сайте Ростуризма.

Как добавляют в пресс-службе правительства островного региона, стало известно, в последний момент из-за распространения угрозы коронавируса в Москве отменили международную туристическую выставку MITT, которая должна была проходить с 17 по 19 марта. Участие в ней должна была принять и сахалинская делегация.