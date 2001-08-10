«Единая Россия» организует волонтеров для оказания помощи людям в связи с пандемией коронавируса
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета Партии дал ряд поручений по организации работы Партии в условиях пандемии коронавируса.
По словам Дмитрия Медведева, все подразделения Партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса. По поручению Председателя Партии весь партийный ресурс будет подключен к работе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ в режиме волонтерства. Это общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения Партии, вся имеющаяся инфраструктура. «Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки - там, где это необходимо», - сказал Медведев.
Помимо этого, руководству фракции в Госдуме дано поручение в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. Они коснутся дистанционной продажи лекарств, ограничения цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас.
Кроме того, Председатель Партии отметил, что необходимо перевести работу «Единой России» в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий. «Что касается проведения крупных мероприятий, как, например, «Диктант Победы» и Всероссийский субботник, формат и сроки их проведения будут скорректированы в зависимости от ситуации», - отметил Медведев.
Изменения коснутся и проведения предварительного голосования в выборных регионах. Обязательные дебаты будут проводиться в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях.
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