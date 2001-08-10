Сахалинские общественники поддержали поправки в Конституцию. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко руководители общественных организаций одним из самых важных назвали решение о минимальной зарплате.

– Закрепление положения о минимальной зарплате в Конституции дает государственную гарантию – на размер оплаты труда не смогут влиять ни повышение курса доллара, ни какие-либо другие явления. Для трудящихся это очень важно, – отметил Анатолий Крутченко, председатель областного союза организаций профсоюзов.

В островном регионе заключено трехстороннее соглашение между сахалинским правительством, профсоюзами и объединением промышленников и предпринимателей. Оно гарантирует сахалинцам и курильчанам минимальную заработную плату более чем в два раза выше, чем установлено федеральным законодательством, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

Во время обсуждения конституционных поправок член Общественной палаты Российской Федерации Галина Дзюба высказала мнение бизнес-сообщества. Предприниматели поддерживают статьи о развитии информационных технологий и защите персональных данных.

Руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура отметил новые статьи, запрещающие высшим руководителям страны иметь иностранное гражданство.

– Новая Конституция утверждает, что чиновники – команда, которая работает на благо только своей страны. Руководить Россией должны патриоты, которые связывают свое будущее и будущее своих детей с Россией, – сказал общественник.

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Ксения Огаркова считает значимым признание в главном законе особой роли общественных организаций, волонтерского движения.

– С 1993 года, когда принималась Конституция, наша страна не стояла на месте. И все эти векторы развития учитывают поправки. Самое главное, что утверждает обновленная Конституция, – это социальные гарантии для всех жителей нашей страны, – сказал Валерий Лимаренко, подводя итоги встречи. – Нам всем нужно ответственно подойти к изменению главного закона – изучить содержание поправок и проявить свою гражданскую позицию на голосовании.

Напомним, после принятия поправок в Государственной Думе, Совете Федерации и региональных парламентах Владимир Путин подписал соответствующий закон. Далее документ прошел проверку в Конституционном суде. Теперь свое мнение о поправках предстоит выразить всем жителям России на общенародном голосовании.