Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2020
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12:34, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Дмитрий Смекалов возглавил сахалинское агентство по делам молодежи

Дмитрий Смекалов возглавил сахалинское агентство по делам молодежи

Агентство по делам молодежи Сахалинской области возглавил Дмитрий Смекалов, который ранее занимал должность директора областного центра народного творчества. Он приступил к исполнению своих обязанностей еще накануне, 17 марта.

– Нам предстоит сделать очень многое. Агентство должно стать проводником лучших молодежных инициатив и идей в региональном правительстве. Мы готовы помогать их реализовывать и поддерживать таланты, – отметил Дмитрий Смекалов, говоря о задачах ведомства. – Будем развивать движение «Серебряные волонтеры», продолжим предоставлять субсидии на проекты в сфере молодежной политики, поддержим студентов и школьников. Важно воспитывать в островитянах высокие интеллектуальные, духовные и патриотические качества, вовлекать подростков в спорт, заниматься пропагандой здорового образа жизни, поддержкой института семьи, материнства и детства.  

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба островного правительства, Дмитрий Смекалов родился в Александровске-Сахалинском 17 февраля 1986 года. Получил образование в Тихоокеанском государственном экономическом университете (отделение «Экономика и управление на предприятии»), Московском технологическом институте «ВТУ», Дальневосточном институте управления (отделение «Государственное и муниципальное управление), а также в Сахалинском колледже искусств (по специальности «Социально-культурная деятельность»).

До последнего времени занимал должность директора Сахалинского областного центра народного творчества. До это в течение пяти лет трудился в управлении культуры и спорта администрации Тымовского района – прошел путь от начальника административно-хозяйственного отдела до главы ведомства. А еще ранее работал экономистом в крупных компаниях. В 2008 – 2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Женат, имеет двоих детей.

Напомним, ранее областным агентством по делам молодежи руководил Егор Умнов. С 16 марта он возглавил департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Среди основных задач структурного подразделения – взаимодействие с гражданами, общественно-политическими, национальными и религиозными организациями, профессиональными союзами.

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