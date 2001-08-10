Дмитрий Смекалов возглавил сахалинское агентство по делам молодежи

Агентство по делам молодежи Сахалинской области возглавил Дмитрий Смекалов, который ранее занимал должность директора областного центра народного творчества. Он приступил к исполнению своих обязанностей еще накануне, 17 марта.

– Нам предстоит сделать очень многое. Агентство должно стать проводником лучших молодежных инициатив и идей в региональном правительстве. Мы готовы помогать их реализовывать и поддерживать таланты, – отметил Дмитрий Смекалов, говоря о задачах ведомства. – Будем развивать движение «Серебряные волонтеры», продолжим предоставлять субсидии на проекты в сфере молодежной политики, поддержим студентов и школьников. Важно воспитывать в островитянах высокие интеллектуальные, духовные и патриотические качества, вовлекать подростков в спорт, заниматься пропагандой здорового образа жизни, поддержкой института семьи, материнства и детства.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба островного правительства, Дмитрий Смекалов родился в Александровске-Сахалинском 17 февраля 1986 года. Получил образование в Тихоокеанском государственном экономическом университете (отделение «Экономика и управление на предприятии»), Московском технологическом институте «ВТУ», Дальневосточном институте управления (отделение «Государственное и муниципальное управление), а также в Сахалинском колледже искусств (по специальности «Социально-культурная деятельность»).

До последнего времени занимал должность директора Сахалинского областного центра народного творчества. До это в течение пяти лет трудился в управлении культуры и спорта администрации Тымовского района – прошел путь от начальника административно-хозяйственного отдела до главы ведомства. А еще ранее работал экономистом в крупных компаниях. В 2008 – 2009 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Женат, имеет двоих детей.

Напомним, ранее областным агентством по делам молодежи руководил Егор Умнов. С 16 марта он возглавил департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Среди основных задач структурного подразделения – взаимодействие с гражданами, общественно-политическими, национальными и религиозными организациями, профессиональными союзами.