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16:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил
Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
Дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ввели в Сахалинской области с сегодняшнего дня, 18 марта.
Теперь региональный Минздрав будет тестировать на наличие опасного заболевания всех пациентов с признаками ОРВИ и гриппа, а также тех, кто вернулся из-за границы в последний месяц.
"Мы должны выполнять исследования на коронавирусную инфекцию у всех жителей с признаками заболевания ОРВИ и у всех лиц, которые в течение последнего месяца прибыли из-за рубежа и не сдавали этот анализ. Я хотел бы обратиться к сахалинцам, кто в последний месяц приехал из-за границы и не прошел исследование, а тем более, имеет какие-то признаки заболевания. Необходимо обратиться либо в поликлинику по месту жительства, либо на горячую линию 1-300 (доб. 8 - прим. ред.) и заявить о себе", - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Виктор Ющук.
Операторы линии запишут личные данные всех обратившихся и предложат пройти исследование. Минздрав обещает, что результаты тестов будут готовы в течение максимум двух суток.
Подчеркнем, по данным на 18 марта, ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Сахалинской области не зарегистрировано.
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