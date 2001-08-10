Сахалинская областная дума меняет режим работы из-за коронавируса

Сократить проведение заседаний и других массовых мероприятий решили в Сахалинской областной думе. Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса.

Заседания постоянных комитетов решено проводить дистанционно (опросом) на усмотрение председателей. Если законодательная работа потребует непосредственного участия депутатов, только в этом случае мероприятия проведут в обычном режиме.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областной думы, в связи с этим скорректирован план работы регионального парламента. Данная мера вводится временно, до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Мы понимаем всю серьезность сложившейся ситуации, - отметил спикер парламента Андрей Хапочкин. – Мера эта вынужденная, так как на площадке думы всегда собираются люди. Мы прислушались к рекомендациям Роспотребназора и временно меняем режим работы.