«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединят усилия по оказанию помощи ветеранам в связи с коронавирусом
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединят усилия по оказанию помощи ветеранам и членам их семей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.
Также «Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии) в мессенджерах, чтобы информировать граждан о ситуации по пандемии коронавируса. Эту работу организуют региональные исполкомы вместе с депутатами. Также будет организован ежедневный обзвон граждан, входящих в группу риска (ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры) по базе данных, собранной через партийные общественные приемные в регионах. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.
«У нас 90 тысяч первичек, более 180 тысяч муниципальных депутатов. За счет такого представительства на местах мы способны дойти до каждого незащищённого человека. Каждый член Партии знает ближний круг своих соседей, знает, кто нуждается в наибольшем внимании в связи со сложившийся ситуацией. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, те кто наиболее уязвим перед вирусом, так называемая группа риска», - отметил он.
По словам Турчака, главная задача партийного актива - оказать реальную помощь людям и проинформировать их о ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предотвратив поток фейковых новостей.
Волонтеры «Единой России» при необходимости окажут помощь медперсоналу в больницах. Речь идет о неквалифицированной работе, которая поможет разгрузить первичный медицинский персонал для выполнения прямых обязанностей.
«Нас ждет большое количество обращений людей в больницы и поликлиники. Нагрузка на медицинский персонал вырастет. И в этом случае неоценимую помощь могут оказать партийные волонтеры», - уверен Турчак.
Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, в том числе он поручил руководству региональных отделений «Единой России» связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах РФ и подключить весь партийный ресурс.
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