«Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса
Первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открыт в Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия». В открытии приняли участие Секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. В его состав вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».
«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с волонтерами-медиками ОНФ, и с «Волонтерами Победы» на базе общественных приемных партии», - подчеркнул Турчак. В ближайшее время такие штабы откроются по всей стране.
Кузнецов, в свою очередь отметил, что «Единая Россия» обладает максимально широким количеством представителей и первичных отделений, а ОНФ – большим количеством волонтеров, которые готовы ездить к людям старшего возраста.
«Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста. Они будут распределяться на уровне регионального центра», - пояснил Кузнецов. Он подчеркнул, что волонтеры должны в том числе наладить взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы пресечь действия мошенников.
Принявший участие в открытии волонтерского центра врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что в регионе введен режим повышенной готовности и создан региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«В него вошли члены правительства Калужской области, а также федеральных органов власти. На сегодняшний день действует комплекс ограничительных мероприятий. Мы благодарны за те возможности, которые предоставляет «Единая Россия» и ОНФ, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям. Ее можно сделать только вместе», - сказал Шапша.
- В Региональном исполкоме Партии открыта «горячая линия», по которой сахалинцы могут задать вопросы или обратиться за помощью, - сообщил Секретарь Сахалинского регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Наши молодые активисты, волонтеры «Молодой Гвардии», ведут информационную работу среди населения, распространяют листовки с рекомендациями о мерах предосторожности в условиях сложной эпидемиологической ситуации, в первую очередь повышенное внимание оказывается пожилым людям. В настоящее время в островной области стабильная ситуация, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Чтобы эффективно противостоять распространению инфекции, необходимо объединить усилия всех уровней власти и общественности. В ближайшее время на базе Региональной общественной приемной Партии будет сформирован волонтёрский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Ключевыми задачами в нашей работе в этот непростой период станут мониторинг наличия и цен на защитные и дезинфицирующие средства в аптеках, информирование граждан о мерах профилактики, помощь людям с доставкой продуктов и лекарств в случае необходимости.
Напомним, 16 марта на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.
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