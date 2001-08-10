35 заявок поступило на региональный конкурс проектов первичных отделений Партии

Конкурс, инициированный региональным отделением Партии, вызвал значительный интерес среди первичек.

Некоторые местные отделения Партии прислали по нескольку проектных заявок. Так, Корсаков и Невельск направили две 2 заявки, Смирных, Томари, Южно-Сахалинск – 4, Поронайск – 5. Лидером активности стало Холмское местное отделение Партии – 7 заявок.

Тематика многих проектов обусловлена задачами благоустройства населенных пунктов (озеленение, обустройство дворовых территорий и скверов, реконструкция спортивных площадок, монтаж системы видеонаблюдения и др.). Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Однако в соответствии с рекомендацией Президиума Регионального политсовета Партии в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подавляющее большинство первичек свои проекты посвятило укреплению исторической памяти. Причем интересно, что речь идет о знаках памяти не только в честь героев и событий Великой Отечественной войны, но и в целом о сахалинской истории, богатой на выдающиеся свершения.

Например, Корсаков предлагает идею Сквера памяти в честь 75-летия Победы, а также установить памятную плиту о подвиге крейсера «Новик» в годы русско-японской войны. Долинские партийцы задумались о памятном знаке в устье реки Найба на месте основания русского военного поста Найбучи. Поронайск предложил проект «Открытка Победы» и автобусную экскурсию для школьников на 50-ю параллель с посещением мест боев Красной Армии с японскими милитаристами в августе 1945 года. У первомайской первички (городской округ «Смирныховский») родилась идея создания клуба «Дети войны». В Охе хотели бы издать в электронном и печатном виде книгу о земляках, переживших войну, в Пятиречье (Холмский городской округ) – благоустроить площадку у мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Чапланову и др.

- Отмечу, что из 18 местных отделений Партии инициативу проявили 13. Жаль, что некоторые местные отделения проявили инертность и упустили возможность решить за счет партийного проекта какую-то местную проблему, что-то улучшить в своем городе или селе, – сказал Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Активность партийцев, принявших участие в конкурсе, говорит о том, что они включены в жизнь своих территорий, умеют слышать и понимать людей. Кто в конечном итоге получит партийное финансирование для реализации своих идей – это будет определено по итогам рассмотрения заявок на ближайшем заседании Президиума Регионального политсовета Партии. Напомню, что по условиям конкурса поддержку получат 10 проектов первичных отделений. Они должны быть реализованы в течение 2020 года.