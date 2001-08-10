Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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16:04, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

35 заявок поступило на региональный конкурс проектов первичных отделений Партии

Конкурс, инициированный региональным отделением Партии, вызвал значительный интерес среди первичек.

Некоторые местные отделения Партии прислали по нескольку проектных заявок. Так, Корсаков и Невельск направили две 2 заявки, Смирных, Томари, Южно-Сахалинск – 4, Поронайск – 5. Лидером активности стало Холмское местное отделение Партии – 7 заявок.

Тематика многих проектов обусловлена задачами благоустройства населенных пунктов (озеленение, обустройство дворовых территорий и скверов, реконструкция спортивных площадок, монтаж системы видеонаблюдения и др.). Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Однако в соответствии с рекомендацией Президиума Регионального политсовета Партии в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подавляющее большинство первичек свои проекты посвятило укреплению исторической памяти. Причем интересно, что речь идет о знаках памяти не только в честь героев и событий Великой Отечественной войны, но и в целом о сахалинской истории, богатой на выдающиеся свершения.

Например, Корсаков предлагает идею Сквера памяти в честь 75-летия Победы, а также установить памятную плиту о подвиге крейсера «Новик» в годы русско-японской войны. Долинские партийцы задумались о памятном знаке в устье реки Найба на месте основания русского военного поста Найбучи. Поронайск предложил проект «Открытка Победы» и автобусную экскурсию для школьников на 50-ю параллель с посещением мест боев Красной Армии с японскими милитаристами в августе 1945 года. У первомайской первички (городской округ «Смирныховский») родилась идея создания клуба «Дети войны». В Охе хотели бы издать в электронном и печатном виде книгу о земляках, переживших войну, в Пятиречье (Холмский городской округ) – благоустроить площадку у мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Чапланову и др.

- Отмечу, что из 18 местных отделений Партии инициативу проявили 13. Жаль, что некоторые местные отделения проявили инертность и упустили возможность решить за счет партийного проекта какую-то местную проблему, что-то улучшить в своем городе или селе, – сказал Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Активность партийцев, принявших участие в конкурсе, говорит о том, что они включены в жизнь своих территорий, умеют слышать и понимать людей. Кто в конечном итоге получит партийное финансирование для реализации своих идей – это будет определено по итогам рассмотрения заявок на ближайшем заседании Президиума Регионального политсовета Партии. Напомню, что по условиям конкурса поддержку получат 10 проектов первичных отделений. Они должны быть реализованы в течение 2020 года.

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