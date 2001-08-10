Более 30 сахалинских семей получили консультации по жилищным и социальным вопросам

Сахалинские семьи получили комплексные консультации по решению различных вопросов на приеме граждан, организованном общественным советом партийного проекта «Крепкая семья». Встреча прошла 20 марта в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. Жители обратились к специалистам областных министерств социальной защиты, здравоохранения, образования, управления жилищной политики Южно-Сахалинска, а также к уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

- Несмотря на непогоду, участниками приема стали более 30 семей – значит, такие встречи действительно востребованы, - считает куратор партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Бетнарская. – Почти все вопросы были связаны с получением или приобретением жилья. Люди интересовались, как вступить в жилищную программу, можно ли повторно подать документы, если не прошли в 2019 году. Некоторые участники приема спрашивали, могут ли они участвовать в программе, не имея регистрации в Сахалинской области. Здесь ответ однозначный – без местной прописки участие в областных программах невозможно.

Например, к специалистам обратились переселенцы из Иркутской области, которые до сих пор прописаны по прежнему месту жительства. Семья ошибочно полагала, что, раз приехала на Сахалин по программе переселения, то имеет право на получение здесь жилья. На приеме иркутянам дали подробную информацию о вариантах дальнейших действий, для начала им нужно разобраться с жильем в их родном городе и зарегистрироваться на Сахалине.

Еще одним участником приема стал отец троих детей, который не живет с женой, при этом супруги не разведены. Старшая дочь с рождения живет с папой и его родственниками, двое младших – с мамой. При этом женщина уже много лет получает все льготы и меры поддержки как многодетная, даже воспользовалась соответствующей выплатой на жилье. Мужчина интересовался, имеет ли он право на какую-либо поддержку государства. Отцу назначили индивидуальный прием в министерстве социальной защиты, где ситуация будет подробно рассмотрена.

Обратилась многодетная семья, которая получила субсидию на приобретение жилья, но по определенным причинам потратила ее на покупку двух отдельных комнат. Сейчас супруги хотят всё переиграть и все-таки вложиться в квартиру, но, как пояснили специалисты, в ближайшее время сделать это не получится. Только через пять лет семья сможет продать приобретенное жилье и распорядиться полученными средствами по своему усмотрению.

- Еще одна семья, желающая участвовать в жилищной программе, предполагает, что им не дадут ипотеку, так как супруг является предпринимателем-банкротом, - рассказала Светлана Бетнарская. – Выяснилось, что один из их детей – с особенностями развития, родителям рекомендовали участвовать в жилищной программе именно в категории семей с детьми-инвалидами, тогда шансы повышаются.

Многие участники нуждались в информационной поддержке: какие документы, в какие сроки и куда нужно подать для участия в жилищной программе. Всем назначены индивидуальные консультации в городском управлении жилищной политики на этой неделе. Прием документов для участия в программе должен стартовать в середине апреля.

Еще несколько человек приглашены на личные приемы по их вопросам в министерства социальной защиты и образования.

Следующая подобная встреча намечена на второй квартал 2020 года. Всего в рамках проекта «Крепкая семья» в этом году планируется провести четыре таких комплексных приема у специалистов.