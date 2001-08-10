В Поронайске провели районное собрание делегатов по программе «Развитие территорий»

В Поронайске завершился второй этап реализации программы по развитию инициативного бюджетирования «Развитие территорий». Ранее в населенных пунктах района состоялись собрания с жителями, в ходе которых от каждого были выбраны по одному лучшему проекту по строительству или реконструкции социально значимых объектов. Интересы каждого населенного пункта представляют три делегата, выбранные общим голосованием.

На втором этапе программы, 23 марта, в зале заседаний Администрации Поронайского городского округа прошло собрание делегатов. Им предстояло выбрать два наиболее важных проекта, которые будут представлены на общеобластном голосовании. На реализацию проекта, победившего в голосовании, Правительство Сахалинской области выделяет до 100 миллионов рублей. В начале собрания участникам напомнили о целях и задачах проекта, разъяснили правила представления проектов, а также порядок голосования за тот или иной проект. После презентации и обсуждения прошло голосование делегатов за наиболее понравившиеся проекты. Максимальное количество голосов набрали проекты по строительству глубинной водонасосной станции в селе Тихменево и строительства нового кладбища в Поронайске.

Теперь эти два проекта пройдут технический анализ и будут представлены на областное голосование. Предложения-победители будут определены с 1 по 20 мая. Отдать свой голос можно будет на портале инициативного бюджетирования, авторизовавшись через Госуслуги. Торжественная церемония подведения итогов проекта «Развитие территорий» состоится 12 июня текущего года, в День России.