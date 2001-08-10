Общественные приемные «Единой России» на Сахалине и Курилах переходят на дистанционный режим работы

С 30 марта региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местные общественные приемные в районах будут работать дистанционно – общение с заявителями предполагается по телефону или электронной почте. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

- Временно ограничивается личный прием граждан как в местных общественных приемных в районах Сахалинской области, так и в региональной приемной в Южно-Сахалинске. Встречи будут проводиться только в случае крайней необходимости, при личном контакте с заявителем обязательно использование медицинских масок и антисептиков, - сообщила руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Наталья Захарчук.

Отменяется проведение «круглых столов» и тематических приемов. Желающие могут обратиться в общественную приемную по телефону в Южно-Сахалинске 8(4242)500-090, либо написать на электронную почту op@sakhalin.er.ru. Специалисты приемной организуют дистанционный прием заявителя депутатом или юристом.

Кроме того, работают аккаунты общественной приемной в социальных сетях:

Вконтакте - https://vk.com/club190894762

Фэйсбук - https://www.facebook.com/groups/718005108728183/

Одноклассники - https://ok.ru/group/62201127043121

Инстаграм – @sakh_priemnaya