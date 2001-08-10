На Сахалине и Курилах «Единая Россия» не останется в стороне от организации адресной помощи пожилым островитянам
На Сахалине и Курилах «Единая Россия» не останется в стороне от организации адресной помощи пожилым островитянам. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии
- Мы провели заседание Президиума Регионального политсовета регионального отделения «Единой России». В повестке - организация работы Волонтерского центра по оказанию помощи пожилым сахалинцам в связи с пандемией коронавируса, - сообщил Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Работа Центра будет организована на площадках Региональной общественной приемной Партии, регионального отделения Партии и «Молодой Гвардии Единой России».
Во главу угла мы ставим адресную помощь людям старше 65 лет, одиноким и маломобильным пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны. Уже проведено закрепление депутатов - членов фракции «Единая Россия» островного парламента за участниками и детьми войны, чтобы оперативно помогать им в решении их проблем.
Все мероприятия будут скоординированы с региональным оперативным штабом при областном Правительстве, Центром молодежных инициатив, с активом общественных движений и организаций - «Волонтеры Победы», «Сахалинский студенческий отряд», Юнармией, «Десантник» и др.
Основные усилия наших добровольцев будут направлены на социальную работу - доставка на дом продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Для этого мы открыли телефонные «горячие линии». По этим телефонам обратившиеся могут получить консультации о профилактических мерах в период пандемии, сделать заявку на оказание помощи.
Кроме того, в числе актуальных направлений работы партийцев и «Молодой Гвардии Единой России» - информирование граждан о правилах личной безопасности, мониторинг фейковых новостей о распространении коронавируса, рейды по торговым и аптечным точкам на наличие продуктов питания и средств индивидуальной защиты.
В настоящее время завершается работа по формированию базы волонтеров, в которую входят секретари и члены первичных отделений Партии.
Телефоны «горячей линии»: в Региональном исполкоме Партии и МГЕР - 8(924) 881-68-28 и 31-81-80, в Региональной общественной приемной Партии: 8(4242) 500-090. Также можно позвонить по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты Сахалинской области: 8 (800) 201-00-99.
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