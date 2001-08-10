«Единая Россия» сократит расходы на выборы и перенаправит их на помощь гражданам в связи пандемией коронавируса
«Единая Россия» сократит расходы на выборы и перенаправит их на помощь гражданам в связи пандемией коронавируса. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.
«Мы приняли решение сократить расходы на агитацию, массовые мероприятия, финансирование других вопросов, связанных, в том числе, с проведением выборов в этом году», - отметил Андрей Турчак
«Единая Россия» в связи с пандемией коронавируса сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году. Также будут урезаны транспортные и другие организационные расходы. Средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам). Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
«Мы приняли решение сократить расходы на агитацию, массовые мероприятия, финансирование других вопросов, связанных, в том числе, с проведением выборов в этом году», – сказал Турчак.
Он уточнил, что эти деньги пойдут на организацию работы волонтерских центров «Единой России», которые разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах.
«Также деньги будут направлены на приобретение медицинских средств защиты — масок и антисептиков», – пояснил секретарь Генсовета партии.
- Безусловно, это своевременное решение. Средства, которые могли пойти на агитацию, массовые мероприятия, лучше передать на приобретение средств профилактики, защиты от инфекции, создание резервного запаса продовольствия, - считает Секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Думаю, лучшей агитацией будет эффективная помощь партийцев своим землякам в условиях пандемии.
Отметим, что на 26 марта на территории Сахалинской области не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, два случая подозрения на инфекцию – в стадии проверки.
Напомним, «Единая Россия» вместе с активистами движения «Волонтеры Победы» разворачивает центры оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. До конца недели они начнут работать во всех регионах страны. Также в партии по поручению ее председателя Дмитрия Медведева готовят предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно.
Отметим, всего в России в 2020 году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления.
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