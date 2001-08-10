В приемной Медведева открыли колл-центр для пожилых людей, нуждающихся в помощи

На базе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева заработал колл-центр для пожилых людей, нуждающихся в какой-либо помощи. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Пенсионеры могут обратиться сюда с просьбой о доставке продуктов, медикаментов, бытовых товаров, рассказать о любой личной проблеме, получить информационную помощь. Все обращения будут переданы в профильные ведомства.

- По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко у нас введен карантин для жителей региона старше 65 лет. Им рекомендовано оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Но одиноким пенсионерам зачастую некого попросить сходить в магазин или аптеку. Кроме того, неудобства связаны и с переходом многих учреждений на дистанционный режим работы – представители старшего поколения привыкли обращаться в различные ведомства лично. Если пожилой человек столкнулся с этими или любыми другими проблемами, он может позвонить в колл-центр, и ему обязательно помогут их решить, - сообщила руководитель региональной общественной приемной Наталья Захарчук.

Специалисты колл-центра уже связываются с пенсионерами, которые обращались в приемную Медведева в 2017-2020 годах, спрашивают, нуждаются ли они в какой-либо поддержке. Так, 27 марта обзвонили 38 человек в возрасте 80 лет и старше. Среди них – участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды.

- Порадовало, что подавляющему большинству моих собеседников всю необходимую помощь уже оказывают родственники, соседи или социальные службы. Одна бабушка попросила организовать генеральную уборку в ее квартире, в силу возраста и состояния здоровья ей тяжело самой управляться по дому. Пожелание другой пожилой сахалинки – два раза в неделю покупать ей свежий хлеб, остальными продуктами женщина уже запаслась. Просьбы уже переданы в социальную службу и волонтерам, - рассказала представитель колл-центра Светлана Левицкая. – Мои собеседники – огромные оптимисты, все принимали звонки с приятным удивлением,благодарили за интерес к их жизни, их проблемам. Не было ни одной жалобы, ни у кого нет плохого настроения или паники, все настроены очень позитивно. Сетовали лишь, что отменили концерты, и добавляли, что с нетерпением ждут окончания карантина и возобновления культурно-массовых мероприятий.

30 марта специалисты колл-центра продолжат обзванивать пенсионеров 65 лет и старше, чьи контакты есть в базе данных приемной.

Все желающие могут обратиться в колл-центр по телефону 8(4242)500-090.

Добавим, что с 30 марта Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева переходит на дистанционный режим работы. Обращения от заявителей любого возраста и по любым вопросам будут принимать по тому же номеру 8(4242)500-090, либо по электронной почте op@sakhalin.er.ru.