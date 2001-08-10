«Единая Россия»: Волонтерская деятельность студентов будет учитываться в качестве практики
Волонтерская деятельности студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться «Единой России» в ходе консультаций с Министерством науки и высшего образования. При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии.
«Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности», - отметила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей. «Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории», – уверен он.
«Мы целенаправленно привлекли для волонтерской работы студентов Сахалинского базового медицинского колледжа, - рассказал секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Думаю, что в процессе волонтерской работы будущим медикам пригодятся на практике полученные ими знания, особенно в общении со старшим поколением. Но также немаловажно, на мой взгляд, что они получают опыт бескорыстной помощи людям. Вот как раньше были тимуровские отряды, так и сегодня молодежь участвует в добрых делах».
Напомним, 14 ноября 2019 года Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе посещения штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Москве поддержал идею засчитывать студентам профильную волонтерскую работу в качестве практики. В связи с этим, партпроект «Новая школа» обратился в Минобрнауки с запросом о ходе реализации этого предложения.
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