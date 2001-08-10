Почти 150 пожилых сахалинцев на карантине получили звонки из колл-центра в Региональной общественной приемной Партии

Специалисты колл-центра на базе Региональной общественной приемной Партии обзвонили около 150 сахалинцев в возрасте 65+, чтобы узнать, нуждаются ли они в какой-либо помощи в связи с карантином. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Подавляющее большинство собеседников сообщили, что всю необходимую помощь им уже оказывают родственники, друзья или социальные службы. Тем не менее, все пенсионеры были рады звонку из колл-центра: благодарили за заботу и возможность поговорить – многие в нынешней ситуации ощущают нехватку общения.

Отметим, колл-центр открыт для пожилых людей, нуждающихся в помощи. Пенсионеры могут обратиться сюда с просьбой о доставке продуктов, медикаментов, бытовых товаров, рассказать о любой личной проблеме, получить информационную помощь. Сейчас специалисты колл-центра не только отвечают на поступающие звонки, но и сами связываются с пенсионерами, которые обращались в приемную Медведева в 2017-2020 годах.

- Первые звонки мы совершали в пятницу, и меня тогда поразили бодрость и оптимизм моих собеседников. Могу сказать, что за выходные ничего не изменилось, несмотря на последние новости. Общение с нашими пенсионерами настраивает меня на позитивный лад, они спокойны, не паникуют и уверены, что на острове всё будет хорошо, - рассказала специалист колл-центра Светлана Левицкая. – Вместе с тем люди очень ответственные, сидят дома на карантине, сделали заранее большой запас продуктов и средств гигиены. Кстати, многие в предыдущие годы прошли бесплатные курсы обучения пенсионеров компьютерной грамотности, и сейчас, что называется, пожинают плоды. Они не оторваны от внешнего мира, находят много интересного в сети Интернет, общаются с родственниками и друзьями в социальных сетях и по видеосвязи.

Несколько просьб всё же поступило: организовать доставку продуктов, помочь с генеральной уборкой квартиры, проконсультировать по оформлению выплат и пособий. Одна пожилая сахалинка сейчас находится в больнице с переломом берцовой кости, через неделю ее должны выписать, и она попросила помочь с покупкой костылей к моменту возвращения на домашний карантин. Все просьбы переданы волонтерам и в соответствующие ведомства.

Поступило несколько звонков на телефон колл-центра. Участница Великой Отечественной войны попросила привезти продукты, просьба передана волонтерам. Другая женщина посетовала, что она сейчас проходит лечение и вынуждена регулярно посещать поликлинику, но у нее нет масок. Их также в ближайшее время привезут пенсионерке.

Все нуждающиеся в помощи сахалинцы в возрасте 65+ могут обратиться в колл-центр приемной Медведева по телефону 8(4242)500-090.