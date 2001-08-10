Сахалинская область готова к пожароопасному сезону

Противопожарные и противопаводковые меры в условиях сложной эпидбстановки стали одной из основных тем совещания под руководством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

– Меры по предотвращению природных явлений и контроль за нераспространением коронавирусной инфекции связаны, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Если люди потеряют жилье, их придется свозить в пункты временного размещения. Если мы начнем бороться с паводками или пожарами, то вряд ли можно будет обеспечить карантин для тех, кто в этом нуждается. Поэтому меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны приниматься более четко и жестко.

Чтобы минимизировать ущерб от паводков и природных пожаров, на Дальнем Востоке проводятся дополнительные мероприятия. Проверяется состояние гидротехнических сооружений, обеспечивается пропускная способность водных объектов, создаются противопожарные барьеры, отделяющие населенные пункты от лесных массивов.

В этом году в рамках национального проекта «Экология» дальневосточные регионы получили из федерального бюджета более 620 миллионов рублей на закупку лесопожарной техники. Сахалинская область наряду с Бурятией и Забайкальским краем одна из первых приобрела такую технику.

В прошлом году 19 специализированных машин поступили в лесопожарные формирования островного региона. Это бульдозеры, вахтовые автобусы, лесопожарные машины, гусеничные снегоболотоходы, седельные тягачи с прицепами, автомобили УАЗ. В этом году закупят еще 11 единиц: 5 автоцистерн, 3 грузовых машины, 2 лесопожарных трактора, 1 автотопливозаправщик.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, новый транспорт позволяет быстро добираться до труднодоступных лесных участков. Как следствие – повышается оперативность тушения пожаров, уменьшается ущерб природе.

Мониторинг лесопожарной обстановки на островах ведется по трем направлениям: космический, наземный и авиационный. Общая численность личного состава лесопожарных формирований составляет 271 человек. Имеется 197 единиц специализированной техники. Создан необходимый топливный резерв и резерв пенообразователя.

По поручению Юрия Трутнева Рослесхоз проверил дальневосточные субъекты. Сахалинская область подтвердила свою готовность к пожароопасному сезону.

На совещании также затронули вопрос предупреждения паводков. В островном регионе задействовано 22 гидрологических поста. Все это позволяет снизить риски подтопления островных населенных пунктов в случае ЧС, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

Вице-премьер отметил, что главы регионов должны взять ситуацию с лесными пожарами и паводками, а также организацию профилактических мер под личный контроль.