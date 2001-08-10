«Единая Россия»: победить распространение вируса можно только самодисциплиной. Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но и для окружающих, подчеркнул парламентарий.

Режим самоизоляции, который сейчас постепенно вводится во всех регионах России, предполагает нахождение людей в домашних условиях и сведение к минимуму внешних контактов для снижения распространения коронавирусной инфекции. Карантин же - это предписанный врачами изоляционный режим. Его обязаны соблюдать те, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, те, у кого есть пока неподтвержденные симптомы коронавируса и те, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией. Об этом ER.RU рассказал член комитета Государственной Думы по охране здоровья (фракция «Единой России»), доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан Борис Менделевич.

«Самоизоляция – это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. Карантин же подразумевает более жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию. В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года и действует относительно всех прибывших из-за границы», - сказал он.

Естественно, 100% граждан не могут находиться взаперти и часть людей вынуждена ходить на работу, потому что есть производства, требующие их присутствия: непрерывные, социально значимые производства, отметил Менделевич. Однако и здесь есть свои правила.

«Человек должен быть в маске, в перчатках. Расстояние между людьми желательно соблюдать в 1,5-2 метра, но никак не меньше одного метра. Требуется максимально часто мыть руки или обрабатывать их септическим раствором», - рассказал он.

Находящимся в самоизоляции гражданам Менделевич советует максимально сократить выходы из дома даже по разрешенным причинам: «Если человек ходит в магазин, то желательно, чтобы он закупался на несколько дней. Если ему необходимо выйти в аптеку или посетить медицинское учреждение, то лучше за один выход совместить сразу несколько дел. Относительно выгула домашних животных, на заметку стоит взять опыт других стран, где соседи договариваются между собой и поочередно выгуливают нескольких питомцев».

На текущий момент, когда больных не так много, применяется именно самоизоляция, так как это более мягкая мера, подчеркнул парламентарий. Невозможно сразу добиться прекращения распространения инфекции, однако важно достичь главной цели – чтобы увеличение количества заразившихся шло плавно, не создавалось сильного давления на медицинскую систему в России. Когда эпидемия развивается лавинообразно и одномоментно появляется огромное количество людей, требующих медицинской помощи, система здравоохранения страны может не справиться.

«Я убежден, что режим самоизоляции позволит снизить темпы развития эпидемии в нашей стране только, если оправдаются надежды Правительства на нашу самодисциплину. Каждый из жителей страны должен понимать, что, не соблюдая данные требования, становится потенциальным разносчиком инфекции и представляет опасность не только для себя, но, в первую очередь, для окружающих. Однако следует помнить, что если критический порог будет превышен, то в стране могут быть введены и карантинные меры», - резюмировал Менделевич.