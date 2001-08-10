Правительство поддержало предложение «Единой России» ввести льготы на оплату ЖКУ в период пандемии коронавируса

Предложение «Единой России» и Министерства строительства и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало Правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета Правительства по борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. По его словам, представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса для людей.

- Сегодня люди находятся в сложной ситуации, многие потеряли работу, у многих доходы упали, и люди не смогут оплачивать коммунальные услуги. Поэтому оцениваю предложенные меры как целесообразные,- - подчеркнул секретарь Холмского местного отделения Партии, координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Артем Круглик. - Вместе с тем нельзя отменить вообще оплату ЖКУ, как некоторые предлагают в условиях пандемии, иначе сфера ЖКХ просто рухнет. И самое главное, что даже при условии неоплаты предоставление коммунальных услуг будет продолжаться, люди не должны страдать.

Согласно разработанным предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение.