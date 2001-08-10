Партийцы подготовили продуктовые наборы для пожилых сахалинцев

Сахалинское региональное отделение «Единой России» в рамках волонтерской работы организовало помощь для пожилых сахалинцев, находящихся на самоизоляции. Для этого на средства Партии были приобретены продовольственные продукты первой необходимости, из которых сформированы первые наборы (всего планируется собрать 50 комплектов). Инициаторами акции стали секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин и его заместитель Александр Ивашов, также организационную помощь оказал член Регионального политсовета Партии Алексей Плотников. В каждый такой набор включены крупы, мука, овощи, сахар, печенье, макароны, подсолнечное масло, консервы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

- Сегодня, когда в силу ситуации сахалинцы ради безопасности соблюдают режим самоизоляции, важно уделить особенное внимание старшему поколению, - отметил Андрей Хапочкин, который принял участие в формировании продуктовых наборов. – В приоритете - одинокие пенсионеры группы риска.

Во взаимодействии с Волонтерским центром по оказанию помощи гражданам наборы будут переданы одиноко проживающим пожилым островитянам. Напомним, в Сахалинской области сформирован резерв волонтеров по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией в количестве 420 человек. Ежедневно волонтеры отрабатывают в оперативном режиме порядка 30 обращений на горячую линию – по доставке горячего питания, продуктов, лекарств, предметов первой необходимости.