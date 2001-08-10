Выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей
«Единая Россия» совместно с Правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором также приняли участие все регионы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.
Он отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь – семьям с детьми.
Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года.
«Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями», – сказал Турчак. Он добавил, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы.
«В связи с этим поручаю нашим фракциям в заксобраниях ускорить эту работу, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил Президент, вовремя и в полном объеме. Речь идет о поддержке миллионов семей с детьми», - заявил Турчак.
Он обратил внимание, что, по предварительным расчетам, выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей.
Также Правительство поддержало предложение «Единой России» о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса. В частности, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 10:12 Сегодня Две недели осталось до пика эпидемии коронавируса в России
10:42 Сегодня Выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей
11:32 Сегодня Шесть многоквартирных домов строят Поронайске
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
09:34 1 Апреля Режим самоизоляции ввели на Сахалине
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
09:34 11 Марта Порядка 200 единиц спецтехники расчищали ночью дороги Южно-Сахалинска
16:12 10 Марта Надземный переход хотят построить возле «Сити Молла»
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
Выбор редакции
- 09:34 Сегодня Всего 11 случаев заражения коронавирусом подтвердились на Сахалине
- 13:42 Вчера Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
- 14:12 6 Апреля Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
- 10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 Вчера Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 Вчера Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?