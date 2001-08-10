«Единая Россия» совместно с Правительством России обеспечит правовой механизм для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Фракции партии в региональных парламентах ускорят законодательную работу, чтобы все выплаты дошли до людей вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым, в котором также приняли участие все регионы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

Он отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь – семьям с детьми.

Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года.

«Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело – за региональными властями», – сказал Турчак. Он добавил, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы.

«В связи с этим поручаю нашим фракциям в заксобраниях ускорить эту работу, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил Президент, вовремя и в полном объеме. Речь идет о поддержке миллионов семей с детьми», - заявил Турчак.

Он обратил внимание, что, по предварительным расчетам, выплаты на ребенка от трех до семи лет получат семьи, в которых проживает 2 млн детей.

Также Правительство поддержало предложение «Единой России» о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса. В частности, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.