«Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад
«Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом Председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.
«Наша партия принимает активное участие в борьбе с распространением инфекции. Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России. Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах», - сказал Медведев.
Он отметил, что в целом в стране удается не допускать резкого распространения болезни.
«Врачи и медсестры круглосуточно находятся рядом с пациентами, делают все возможное, чтобы помочь им справиться с инфекцией. Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели – все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность», - добавил Медведев, выразив им свою глубокую признательность.
Отдельное внимание, по словам Медведева, в сложившейся ситуации необходимо уделить бизнесу.
«Президент озвучил целый комплекс мер по его поддержке. Из средств массовой информации мы получаем сообщения о том, что в регионах далеко не все услышали этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям. Обратиться может любой человек с тем, чтобы получить консультацию – и в региональных волонтерских центрах партии, и на федеральном уровне – в ситуационном центре», - сказал Медведев.
Председатель партии подчеркнул, что среди приоритетов «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.
«Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан – трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», - отметил он.
В частности, в качестве мер поддержки медиков «Единая Россия» направит в каждый регион автомобили для доставки врачей на дом к пациентам, а также их доставке с работы и на работу.
«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта - по 2-3 единицы на каждый субъект – для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят», - сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Волонтерское движение в Сахалинской области, которое объединяет более 400 человек, ежедневно подтверждает свою действенность. Обращения на горячую линию от сахалинцев, находящихся в режиме самоизоляции, отрабатываются оперативно, им доставляют горячее питание, продукты, лекарства, - рассказал секретарь регионального отделения Партии, руководитель штаба Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией Андрей Хапочкин. - В приоритете – одинокие пенсионеры, которые входят в группу риска. Во многих местных отделениях Партии (Корсаковское, Смирныховское, Углегорское, Анивское и др.) активисты шьют маски и раздают их жителям, а также сотрудникам служб жизнеобеспечения. Помощь оказывают предприниматели, которые по нашим обращениям предоставляют средства и продукты питания. В Региональном отделении Партии формируют продуктовые наборы, которые наши волонтеры передадут нуждающимся одиноким пожилым людям».
В ходе обсуждения волонтёрские центры в регионах поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачей. В частности, Московское отделение партии договаривается с бизнесом об обеспечении медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эта работа уже организована. В Республике Татарстан силами единороссов закуплено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Партия обеспечивает волонтеров топливными картами, а также средствами индивидуальной защиты. Несколько десятков тысяч масок в разных регионах передано медицинским, социальным работникам, а также сотрудникам Почты России, МЧС и УВД.
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